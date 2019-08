FOTO Veľkej Fatry zdobí sociálne siete fotografického giganta: Neskutočné, ako ju Martin zachytil

Sociálne siete japonského fotografického giganta Nikon skrášľuje snímka slovenského fotografa. „Východ slnka nad Slovenskom, fotené z Krížnej vo Veľkej Fatre, ale bolo vidieť aj Nízke a v diaľke aj tie Vysoké Tatry,“ opísal Martin Rimsky svoj záber, ktorým okúzlil svetového výrobcu fotoaparátov a fotografickej optiky.

Zachytil ho Nikonom D750 s objektívom AF-S NIKKOR 14 – 24 mm f/2,8G ED. „Myslím si, že je to fantastický úspech a promotion pre Slovensko. Pripájam screenshoty zo stránok Nikon USA,“ napísal do redakcie Topiek Maroš, ktorý nás o Martinovom úspechu upovedomil.

Udialo sa tak po tom, čo spoločnosť Nikon zverejnila výzvu pre všetkých nadšencov fotografie. „Počas júla budeme uverejňovať naše obľúbené cestovateľské fotografie, ktoré zdieľate s nami. Chystáte sa toto leto na výlety? Noste váš Nikon so sebou a zdieľajte svoju prácu s nami,“ znie príspevok spoločnosti, ktorý zverejnila na svojom twitterovom a instagramovom účte.

Fotí takmer desať rokov a všetko sa naučil sám

O Martinovom úspechu sme sa však chceli dozvedeiť viac. Ako nám porozprával, pochádza zo Spišskej Novej Vsi a fotografovaniu sa venuje takmer desať rokov. „Určite aj to, že som mal z okna výhľad na Vysoké Tatry a za rohom je Slovenský Raj prispelo k tomu, že sa so mňa stal amatérsky fotograf - krajinkár. Fotím však po celom svete, keďže s manželkou radi cestujeme.“ Ako ale v tomto súvise dodal, jeho záľuba má aj jedno veľké úskalie. „Som schopný zbaliť si fotobatoh a vyraziť ráno do prírody a vrátiť sa až za tmy, čo sa nie vždy mojej manželke páči, ale, našťastie, je veľmi tolerantná,“ doplnil.

Na snímke Martin Rimsky. Zdroj: Martin Rimsky,

Spišskonovovešťan, ktorý sa o prácu s fotoaparátom zaujíma už odmalička, si svoj úspech nesmierne váži. „Samozrejme, že ma zverejnenie snímky práve touto spoločnosťou, ktorej produkty používam už 9 rokov, veľmi potešilo. Moje zábery už boli zopárkrát použité na rôznych stránkach a v článkoch, či už domácich alebo zahraničných médií, ale tentokrát som bol rozhodne najspokojnejší,“ hovorí Martin.

Ako sám o sebe prezradil, je samouk. „Skoro všetko, čo viem o fotení, som sa naučil z kníh, magazínov, ale hlavne praktickým skúšaním,“ povedal Martin, ktorý svoju prácu prezentuje na sociálnej sieti Flicker, vďaka ktorej sa s ním spojil i fotografický gigant.

„Spoločnosť Nikon USA ma kontaktovala cez stránku Flickr, ktorá slúži ako sociálna sieť pre fotografov a fotky sa tam dajú prezentovať vo vysokej kvalite spolu s geotagom a exif súborom (informáciami o nastavení fotoaparátu na danú snímku). Bol som požiadaný, či daná fotka môže byť spoločnosťou použitá na jej sociálnych sieťach na propagačné účely. Jedinou podmienkou bolo, aby bola vytvorená fotoaparátom a objektívom značky Nikon, čo aj bola,“ vysvetlil Martin.