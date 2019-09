Ak sa presadí verejná voľba kandidátov na ÚS, Smer-SD bude voliť, tvrdí poslanec Tomáš

BRATISLAVA - Vládny Smer-SD v stredu v pléne opäť navrhne tajnú voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. Ak by sa však našla väčšina, ktorá presadí verejnú voľbu, poslanci za Smer-SD sa na voľbe zúčastnia a budú voliť. Povedal to poslanec Erik Tomáš (Smer-SD).

"Som veľkým optimistom, že dnes by sme mohli dovoliť zvyšných kandidátov," povedal Tomáš novinárom. "Smer bude voliť riadne," doplnil. Voľby sa chcú podľa jeho slov zúčastniť aj preto, aby neboli žiadne špekulácie o tom, že Smer-SD robí nejaké obštrukcie.

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár vyhlásil, že poslanci za Most-Híd v pléne návrh na tajnú voľbu nepodporia. Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) zase vyzval poslancov, aby ukončili voľbu kandidátov na sudcov ÚS zvolením potrebného počtu kandidátov. O dohode na menách kandidátov majú koaliční lídri aktuálne rokovať na Koaličnej rade.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v stredu po rokovaní vlády uviedol, že má veľkú nádej, blížiacu sa k 99 percentám, že sa zvyšných kandidátov podarí zvoliť. Podvečer majú poslanci NR SR opäť voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Ide už o piatu voľbu, doteraz sa plénu nepodarilo zvoliť dostatočný počet kandidátov, ktorých by ponúklo prezidentke Zuzane Čaputovej. Vybrať by mali ešte štyroch chýbajúcich kandidátov. Do aktuálnej voľby sa prihlásilo 16 uchádzačov.