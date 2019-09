Predseda Ústavného súdu v tom má jasno: Potrvá minimálne dva roky, kým dobehneme deficit

Plénum ÚS aktuálne nepracuje v plnom zložení, zo štyroch senátov pracujú dva. Podľa jeho slov tým výrazne narastá počet nevybavených podaní. Ako informovala Kancelária ÚS, k 26. septembru ich bolo 1426. Z toho je 31 podaní, v ktorých je príslušné rozhodovať plénum. Počet nepridelených spisov je 991.

„Chcem, aby si ÚS tak ako naďalej zachoval určitý trend, ktorý znamená, že ústavné súdnictvo bude považované za vrchol justície, bude považované za akúsi konečnú inštanciu vo vzťahu k posudzovaniu - hlavne ústavnosti,“ povedal. Zároveň chce, aby bola judikatúra ÚS jednotná.

Zdroj: TASR/František Iván

Jednotný prístup

„Už teraz sa snažím pôsobiť aj na kolegov, aby sme k veciam, kde je viac podaní, pristúpili jednotne, a aby sme sa aj touto jednotou snažili prispievať k stabilite právneho prostredia na Slovensku,“ ozrejmil Fiačan. Jeho záujmom je tiež to, aby si ÚS zachoval určitú dávku doterajšieho konzervativizmu, no vzhľadom na nové výzvy chce, aby „bol do istej miery aj osvietený.“

Zdroj: SITA/Marek Lukáč

Fiačan avizoval i väčšiu otvorenosť súdu. Po novom by tak rozhodnutia ÚS neboli komunikované len písomne, ale aj sudcami - zvlášť vo verejne zaujímavých a citlivých kauzách. V tejto súvislosti ÚS pripravuje nový rokovací a spravovací poriadok.

Zdroj: TASR/František Iván

Vysvetlil, že okrem predsedu, podpredsedu a hovorcu ÚS by sa tak verejne mohol vyjadrovať aj predseda senátu alebo ním poverený sudca, spravidla sudca spravodajstva. „Je dôležité komunikovať rozhodnutia nielen v tej klasickej podobe, ktorá je zverejnená, ale aby sa aj navonok komunikovali veľmi zrozumiteľnou formou a vypichli sa podstatné záležitosti“, dodal.

Poslanci zvolili zvyšných kandidátov

Predseda ÚS SR označil organizačno-personálnu stránku súdu za „perfektnú“, personálne zmeny podľa vlastných slov nerealizoval. Fiačan na poste predsedu ÚS nahradil Ivettu Macejkovú, prezident SR Andrej Kiska ho do funkcie vymenoval 17. apríla.

Zdroj: SITA/Marek Lukáč

Parlament zvolil v stredu 25. 9. zvyšných štyroch kandidátov na ústavných sudcov, ktorých ponúkne na vymenovanie Čaputovej. ÚS nie je plne funkčný po tom, ako sa deviatim sudcom v polovici februára skončilo funkčné obdobie. Aktuálne mu chýba šesť z celkového počtu 13 ústavných sudcov. Poslanci NR SR napokon zvolili potrebných 18 kandidátov.