Voľba kandidátov na ÚS: V tajnom hlasovaní zvolili troch kandidátov na ústavných sudcov

BRATISLAVA - Koalícia rokovala o kandidátoch na ústavných sudcov s opozičnou SaS. Na pondelkovom stretnutí sa dohodli na opätovnom rokovaní po zasadnutí jednotlivých klubov. Stretnúť by sa mali opäť v utorok okolo obeda. Ako povedala poslankyňa parlamentu Natália Blahová, na utorkovom stretnutí by mal byť aj Ján Marosz ako zástupca klubu OĽaNO. V koalícii je vraj dohoda, no strany to musia prebrať na jednotlivých poslaneckých kluboch. Kandidátmi na ústavných sudcov sú Pavol Boroň, Marek Tomašovič a Martin Vernarský. Keďže sa poslancom nepodarilo zvoliť dostatok kandidátov, opakovaná voľba bude v stredu (22. 5.) o 11.00 h.

Novým riaditeľom Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) sa stal Roman Konečný. Na návrh vlády ho v utorok zvolili poslanci Národnej rady (NR) SR 125 hlasmi v tajnom hlasovaní.

Poslanci začali tajnú voľbu kandidátov na sudcov ÚS

Poslanci parlamentu začali tajným hlasovaním vyberať kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. Tajne budú vyberať aj nového riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) a člena Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF).

Poslanci dnes opäť pristúpia k voľbe kandidátov na ústavných sudcov. Ide o tretiu voľbu v poradí. V prvej voľbe nezvolili nikoho, v druhej voľbe zvolili kandidáti na dvakrát osem mien, z ktorých prezident vybral troch sudcov. Ivan Fiačan sa stal predsedom ÚS. Opozícia dnes informovala, že sa so zástupcami koaličných strán stretli za jedným stolom a cieľom bolo zhodnúť sa na prijateľných menách. Poslanci by mali zvoliť v podvečerných hodinách ešte desať mien.

Voľba bude tajná, rozhodli o tom poslanci parlamentu v dopoludňajšom hlasovaní. Za tajné hlasovanie bolo 79 zákonodarcov zo 135 prítomných. Rovnako ich čaká aj tajná voľba šéfa Národného bezpečnostného úradu a členov Rady Slovenského pozemkového fondu.

Cítim šancu, že zvolíme nejakých kandidátov

Na niektorých menách kandidátov na sudcov ústavného sudu je v koalícii dohoda. Novinárom to potvrdil Erik Tomáš. Podľa neho sa poslanci Národnej rady SR za Smer pravdepodobne zúčastnia na voľbe. „Cítim veľkú šancu, že budú zvolení nejakí kandidáti. Netrúfam si povedať, či budú zvolení všetci alebo len určitý počet," dodal. Koalícia sa podľa jeho slov ešte stále snaží vysporiadať s tým, že „pán prezident pri predchádzajúcom rozhodnutí nevymenoval polovicu z kandidátov, čím spôsobil právnu polemiku".

Predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák uviedol, že dohoda existuje. Nepovedal však, či na menách alebo na počte. „Dohoda existuje, ale ešte ju musí každý prebrať v poslaneckých kluboch," dodal Bastrnák.

Stanoviská sme si vyjasnili

„Oceňujeme, že zástupcovia koaličných strán si našli čas na rokovanie o tejto mimoriadne dôležitej téme,“ uviedla poslankyňa Natália Blahová. „Vyjasnili sme si vzájomné stanoviská a dohodli sme sa, že v utorok na obed sa po rokovaniach jednotlivých poslaneckých klubov spolu opäť stretneme a povieme si, ako ďalej,“ priblížila. SaS na pondelkovom rokovaní reprezentoval okrem Blahovej aj člen ústavnoprávneho výboru Ondrej Dostál.

Za Smer-SD sa zúčastnil podpredseda parlamentu Martin Glváč, za SNS predseda poslaneckého klubu Tibor Bernaťák a za Most-Híd predseda klubu Tibor Bastrnák. „Rokovania sú o tom, ktorí kandidáti by boli prijateľní pre koalíciu aj opozíciu. My máme predstavu, kto sú tí vhodní uchádzači, ktorí by mohli byť zvolení za kandidátov,“ uviedol poslanec Alojz Baránik. Tvrdí, že SaS opäť pristúpi k voľbe zodpovedne a spraví všetko pre to, aby bol Ústavný súd po najbližšej voľbe plne funkčný.

Koalícia sa ešte nedohodla

Kandidátov by malo plénum voliť v podvečer rokovacieho dňa. Koalícia ešte neoznámila svoju dohodu, mala by sa zísť Koaličná rada. Koaliční lídri už deklarovali záujem zvoliť čo najviac kandidátov. V poradí už štvrtej voľbe by mal parlament vybrať 10 z 24 kandidátov. Na Ústavnom súde stále chýbajú šiesti sudcovia. Samotná voľba kandidátov by mala prísť na rad v utorok podvečer. O sudcoch bude ešte diskusia aj na Koaličnej rade, ktorá je naplánovaná na 12:00.

Jarjabek aj Petrák hovoria o snahe zvoliť 10 kandidátov

Oficiálne aj neoficiálne rokovania o voľbe kandidátov na ústavných sudcov sa uskutočnili, teraz ide o to, aby nastal prienik aj smerom k opozícii. Uviedol to poslanec parlamentu Dušan Jarjabek. Podľa poslanca Ľubomíra Petráka sa dá rokovať o dohode do poslednej chvíle. Obaja hovoria o snahe zvoliť desať kandidátov.

Ambíciou je podľa Jarjabka zvoliť desať kandidátov. „Či sa na tých desiatich dohodneme aj v konečnom dôsledku, je otázne. Najpodstatnejšie je, aby mal Ústavný súd (ÚS) plný počet sudcov Ústavného súdu,“ doplnil. Petrák predpokladá, že sa podarí zvoliť všetkých potrebných kandidátov, čo podľa neho znamená desať kandidátov. „Do poslednej chvíle máte možnosť sa dohadovať... Všetko je to vždy do poslednej chvíle otvorená záležitosť,“ uzavrel.

Máme predstavy o sudcoch, ale koalícia je o kompromisoch

Strana Most-Híd má vlastné predstavy o menách ďalších ústavných sudcov, ale koalícia funguje na princípe kompromisov. Uviedol to predseda poslaneckého klubu strany Tibor Bastrnák a pripomenul, že parlamentná väčšina je schopná zvoliť v dnešnej voľbe ďalších sudcov. Nekonkretizoval však, aký počet to napokon bude. Poslanci Národnej rady SR budú voliť sudcov dnes po sedemnástej hodine. V prípade neúspechu sa bude voľba opakovať v stredu 22. mája.

„Koalícia je schopná sa dohodnúť a zvoliť sudcov. Máme nejaké predstavy v strane, ale koalícia funguje na princípe kompromisov. Aj my máme isté mená, ale aj v rámci klubu budeme ešte rokovať. Ideálne by bolo, ak by sme zvolili desiatich,“ povedal Bastrnák. Bastrnák sa domnieva, že počet sudcov, ktorých treba zvoliť, je problém, ktorý vytvoril prezident Andrej Kiska.

„Počet sudcov, ktorých má Národná rada SR zvoliť, je ústavný problém, ktorý vytvoril pán prezident. Bolo to nešťastné zo strany prezidenta a teraz sa prikláňame k tomu, aby sme zvolili maximálne desať kandidátov,“ dodal predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd. Diskusia o počte ďalších sudcov vznikla po tom, ako prezident Andrej Kiska zo zvolených ôsmich kandidátov vymenoval iba troch. Ústavná zvyklosť pritom hovorí, že prezident menuje z dvojnásobného počtu.

Dostál vyzýva poslancov, aby kandidátov zvolili

Poslanci otvorili deviaty rokovací deň 45. schôdze parlamentu rokovaním o voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Plénum je takmer prázdne. Poslanec parlamentu Ondrej Dostál (SaS) apeloval na poslancov predovšetkým vládnej koalície, aby už voľbu kandidátov na ústavných sudcov neodkladali.

„Nedopusťme, aby sme na ďalšej schôdzi mali opäť bod voľba kandidátov na ústavných sudcov. Ústavný súd nie je od 16. februára tohto roku funkčný,“ pripomenul. Apeloval aj na prejav rešpektu voči kandidátom. Ondrej Dostál (za SaS) vyzval v rozprave poslancov, aby zvolili kandidátov na ústavných sudcov dnes, najneskôr zajtra. V sále ho počúvalo asi desať poslancov. Kandidátov volili poslanci už dvakrát, stále však nevybrali dostatok uchádzačov, preto bude ďalšia voľba.

Nemať funkčný ÚS je hrubá neúcta voči ľuďom tejto krajiny

Vyhlásila to v pléne poslankyňa parlamentu a exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (nezaradená). V rozprave k voľbe kandidátov na ústavných sudcov vystúpila ako posledná.

„Ak dnes nebudú zvolení žiadni kandidáti, je to zase len prejav hrubej neúcty voči kandidátom aj ľuďom, o ktorých hlasy sa práve v týchto dňoch všetky politické strany vrátane vládnej koalície uchádzajú,“ pripomenula Žitňanská.

Poukázala tiež na to, že vo voľbe kandidátov je koho voliť a zároveň nie je jedno, kto bude zvolený a predložený prezidentovi SR ako kandidát. „Ak nikoho nezvolíme alebo nezvolíme dostatočný počet kandidátov, je to preto, lebo tento parlament nechce kandidátov na sudcov Ústavného súdu, respektíve koaličná väčšina nechce,“ vyhlásila exministerka. Ústavný súd je podľa Žitňanskej vrcholná inštitúcia právneho štátu, posledný garant, kde by sa mal občan domôcť základných práv, keď všetky ostatné inštitúcie zlyhajú. Preto podľa nej stále platí, že je koho voliť a je to povinnosť parlamentu v záujme právneho štátu na Slovensku.