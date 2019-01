Ficova prax komplikuje voľbu ústavných sudcov: Kresák sa vzdal členstva, opozícia sa búri

Trinásty člen výboru a zároveň jeden z kandidátov na ústavných sudcov Peter Kresák ešte pred vypočutím uviedol, že nebude hlasovať. Všetko by prebehlo bez problémov, keby nebola spochybnená právnická práx ďalšieho kandidáta - Roberta Fica. Vo výbore ostalo dvanásť členov, z ktorých šesť hlasovalo za to, že nespĺňa podmienky a šesť za to, že ich spĺňa. Nastala patová situácia.

Kresák sa vzdal členstva

Kresák sa nakoniec vzdal členstva vo výbore potom, čo mu Andrej Danko vyčítal jeho alibistický postoj. Vo víkendovej debate uviedol, že sa mal vzdať členstva vo výbore už predtým. Jeho náhradníkom by sa mal stať niekto zo strany Most-Híd. O tom, kto to bude, rozhodne predsedníctvo vo večerných hodinách.

Zdroj: Jan Zemiar

O vyjadrenie sme požiadali stranu Most-Híd. Ústavnoprávny výbor zasadne zajtra pred rokovaním parlamentu. Po ňom by mali poslanci hlasovať v pléne a vybrať osemnástich kandidátov.

Danko žiada, aby výbor rozhodol

Predseda výboru Robert Madej po piatkovom hlasovaní uviedol, že sa zhodli na 39-ich kandidátov a na jednom nie a v takej forme chceli odovzdať výpis z hlasovania Národnej rade SR. Predseda parlamentu Andrej Danko však s týmto nesúhlasil a vyzval výbor, aby rokoval až do prejednania Ficovej praxe, či už s pozitívnym, alebo negatívnym výsledkom. „Každý kandidát má právo na to, aby bol vypočutý a príslušný výbor je povinný rozhodnúť, či spĺňa, alebo nespĺňa podmienky,“ uviedol. „Pokiaľ príslušný výbor nerozhodne v celom rozsahu, nebude možné voliť v pléne NR SR ústavných sudcov,“ dodal po rokovaní výboru Danko.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Predseda SNS sa neskôr vyjadril, že poslanci jeho klubu nebudú mať žiadny pokyn, ako majú hlasovať o kandidátoch na ústavných sudcov. SNS bude mať podľa neho voľnú ruku aj pri voľbe ústavných sudcov. „Nebudeme dávať žiadny pokyn. Teraz neviem, kto bude ako voliť,“ dodal šéf SNS. Na margo toho, či by mala byť voľba ústavných sudcov tajná alebo verejná, uviedol, že toto je téma rokovania na koaličnej rade, keďže stále platí koaličná dohoda. „Netrvám na verejnej ani tajnej voľbe. Je mi to jedno. Ja som za to, že môžeme hlasovať za kohokoľvek, nemáme tajnosti,“ zopakoval.

Ústavný súd sa politizuje

„Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR je povinný rozhodnúť o kandidátovi. Je potrebné zvoliť nového člena výboru a nanovo zvoliť kandidátov. Ústavný súd sa v súčasnosti iba politizuje prostredníctvom prezidentskej kancelárie a spôsobuje chaos. Prezidentskou kanceláriou by mali byť navolení aspoň traja ústavní sudcovia, aby bola zabezpečená funkčnosť Ústavného súdu,“ povedal predseda parlamentu a zdôraznil, že všetci kandidáti sú renomovaní právnici.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

V súvislosti so špekuláciami, či nebudú blokovaní pri voľbe niektorí z kandidátov, predseda strany SNS poznamenal, že o ničom sa nekalkuluje. „Všetci, ktorí sú tam, majú právne vzdelanie a majú prax. Každý z vypočutých kandidátov niečo splnil,“ poznamenal Andrej Danko, ktorý dodal, že prax na ústavného sudcu by mala byť vyššia ako 15 rokov, aspoň 25 rokov.

Beblavý vyzval koalíciu, aby neblokovala voľbu

Obštrukcie či špekulácie vládnej väčšiny pri voľbe ústavných sudcov môžu mať podľa Miroslava Beblavého vážne dôsledky na spravodlivosť na Slovensku. Na brífingu vyzval koaličné strany, aby nešpekulovali a zabezpečili riadny výber kandidátov pre Ústavný súd. Beblavý vníma tlak s cieľom dostať Roberta Fica na ÚS. Podľa jeho slov sú poslanci Smeru s týmto cieľom ochotní nielen lámať charakter poslanca Petra Kresáka, ale aj falšovať fakty. Povedal to v súvislosti s názorom, že Fico nespĺňa podmienky na tento post.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ústavnoprávny výbor má podľa experta na spravodlivosť a právny štát mimoparlamentnej strany Spolu Pavla Nechala povinnosť predložiť stanovisko parlamentu. „Nie je tam priestor na to, aby bolo opätovne hlasované v ústavnoprávnom výbore. Naopak, bude sa hlasovať iba o tých uchádzačoch, ktorí splnia podmienky, ktoré sú dané v článku 134 ústavy,“ zdôraznil. Dôležité tiež podľa neho je, aby bolo hlasovanie v parlamente verejné.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Beblavý tvrdí, že medzi vypočutými uchádzačmi je viac ako 18 schopných. „Ak do dvoch týždňov nebudú zvolení kandidáti na ÚS, je to zodpovednosť ústavnej väčšiny, ktorá to bude evidentne blokovať kvôli Robertovi Ficovi,“ doplnil s tým, že opozícia sa tomu pokúsi predísť vzájomnou dohodou. Doteraz sa podľa jeho slov vo výbere kandidátov zhodli na 90 percent. V prípade potreby sú pripravení rokovať aj s koalíciou.

Pochybnosti o Ficovej praxi

Ešte počas stredajšieho verejného vypočutia ústavných sudcov vypočul výbor aj Roberta Fica. Člen výboru Ondrej Dostál už vtedy spochybnil jeho právnickú prax, podľa neho mu chýba niečo vyše roka a pol. Opakovane sa pýtal, či už šéf Smeru dodal podklady. Tie však doručil až v piatok vo večerných hodinách. Rozprava po verejnom vypočutí sa tak týkala výlučne Roberta Fica. Pochybnosti pri ostatných kandidátoch boli vyvrátené.

Nakoniec sa výbor nezhodol, či Fico spĺňa podmienku praxe alebo nie. K Dostálovi sa pripojil aj zvyšok opozície. Pochybnosti vyjadril aj Miroslav Beblavý. Robert Madej vo víkendovej deabte Fica obhajoval. „Taký obsažný životopis, ako má Robert Fico, má málokto,“ povedal v RTVS predseda ústavnoprávneho výboru. Výbor by mal o tom znova rokovať zajtra.