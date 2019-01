Nad Ficom v talári visí otáznik: FOTO Členovia výboru prehovorili, opozícia sa obula do Danka

Za to, že Robert Fico formálne zákonné podmienky spĺňa, hlasovalo šesť koaličných poslancov, proti bolo šesť opozičných. Zároveň neprešiel ani návrh, že expremiér podmienky nespĺňa. Pri jeho mene tak stanovisko Ústavnoprávneho výboru NR SR nebude.

Opozícia mu vyčíta, že nemá dostatočnú prax. „Trvám na tom, že nespĺňate podmienky,“ odkázal Ficovi člen výboru Ondrej Dostál (SaS), ktorý následne na sociálnej sieti informoval, že materiály, ktoré doručil, sú v skutočnosti články stiahnuté z internetu. „Ledabolo vytlačené články narýchlo stiahnuté z internetu. Navyše nedokazujúce, že bol činný v právnickom povolaní. Neuveriteľné. Ten človek si z nás robí 'srandu',“ napísal Dostál.

Pellegrini považuje hlasovanie výboru o Ficovi za čisto politické

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) považuje výsledky hlasovania v oblasti Ficovej kandidatúry za neutrálne. Nešlo podľa neho o nesplnenie podmienok, ale o politiku. „Veľmi ma vyrušujú tvrdenia médií, že prezident odkázal Ficovi, že ho nevymenuje,“ doplnil premiér s tým, že všetko má teraz v rukách parlament.

Po Dankovom vyhlásení sa Peter Kresák vzdá členstva v parlamentnom ústavnoprávnom výbore

Šéf parlamentu a koaličnej SNS Andrej Danko chce, aby výbor rozhodol aj o kandidatúre expremiéra Roberta Fica, či už s pozitívnym, alebo negatívnym výsledkom. Pokiaľ nerozhodne v celom rozsahu, nebude možné voliť v pléne NR SR ústavných sudcov. Po tomto vyhlásení poslanec NR SR a kandidát na ústavného sudcu Peter Kresák z Mosta-Híd oznámil, že sa vzdá členstva v parlamentnom ústavnoprávnom výbore.

Danko tiež podčiarkol, že SNS nebude dávať svojim poslancom nijaký pokyn, ako majú hlasovať o kandidátoch na ústavných sudcov. Danko si myslí, že prax na ústavného sudcu by mala byť vyššia ako 15 rokov. „Aspoň 25 rokov,“ poznamenal. Na margo ústavných sudcov dodal, že ešte musí byť potvrdená, respektíve nepotvrdená Ficova prax ako jedného z kandidátov. „Robertovi Ficovi nejaký Boris Kollár, ktorý tam sedel (na vypočúvaní, pozn. red.), nemôže nosiť ani tašku,“ doložil.

Členovia ústavnoprávneho výboru sa v názoroch líšia

Koaliční a opoziční členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR sa nezhodujú v tom, či by mal príslušný výbor opätovne hlasovať o kandidatúre expremiéra Roberta Fica (Smer-SD) na post ústavného sudcu. Kým koalícia je presvedčená, že hlasovanie možné je, opozícia tvrdí, že výzva predsedu NR SR Andreja Danka (SNS) je nezákonná a neopodstatnená.

Podľa predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR Róberta Madeja (Smer-SD) by ďalšia schôdza pokračovať mohla, pretože už dvakrát v jednej veci hlasovali. „Je priestor, prečo by sme mohli akceptovať znova ďalšie hlasovanie,“ uviedol v nedeľnej diskusii. Ústavnoprávny parlamentný výbor však podľa neho najskôr doručí predsedovi parlamentu zápisnicu z rokovania spolu s 39 uzneseniami, teda oficiálne výstupy z rokovania. Urobiť by tak mal najneskôr do utorka. Následne si výbor počká na oficiálnu požiadavku zo strany Danka v tejto veci. „Je možné, že výbor k tomuto bude mať schôdzu, ale s akým priebehom, s akými návrhmi a s akým výsledkom, povedať ešte neviem,“ poznamenal.

Opačný názor na opätovné prerokovávanie a hlasovanie má člen výboru za SaS Alojz Baránik. Argumentuje tým, že je neprípustné požadovať, keď nejaký orgán rozhodne nejakým spôsobom, aby orgán znovu nad tou istou vecou zasadol. „To isté budeme robiť aj vtedy, ak nie je nejaký zákon prijatý, tak predseda NR SR nariadi, aby sa o tom zákone hlasovalo ešte raz?“ pýta sa.

Poslanec Tibor Bernaťák (SNS) ako ďalší člen výboru zastáva názor, že rokovanie predmetného výboru mohlo byť pokojne prerušené. „Je potrebné, aby bol výbor v plnom zložení, v pokoji a rozvahe sa zaoberal jednotlivými predloženými podkladmi, ktoré nám boli doručené, a rozhodol,“ skonštatoval.

Pripravený ísť na prípadné ďalšie zasadnutie ústavnoprávneho parlamentného výboru je aj ďalší jeho člen, poslanec Ján Marosz (OĽaNO). „Ako však k tomu prídu 39 uchádzači, že jeden kandidát máva s nimi všetkými. Ako k tomu prídu čestní odborníci,“ zdôraznil Marosz.