Lajčák varoval Vietnam v kauze únosu: Ide o zásadné porušenie medzinárodného práva

Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

NEW YORK - Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák sa v utorok stretol v New Yorku so svojím vietnamským rezortným kolegom Pham Binh Minhom. Stretnutiu dominovala téma únosu bývalého šéfa Petrovietnam Construction Trinh Xuan Thanha z Nemecka, na ktorý mali vietnamské orgány podľa viacerých indícií zneužiť aj územie Slovenska a jeho vládny špeciál.