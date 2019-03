Prezidentský kandidát Zuzula: „Rozhodujeme, či budeme lídri alebo lúzri“

V piatok budú na Slovensku rovnako ako po celom svete protesty študentského hnutia Fridays For Future. Podľa klimatológov je to prvá generácia, ktorú môžu zasiahnuť dopady zlyhania doterajších politikov v tejto téme. Protesty podporuje aj Ivan Zuzula.

Klimatológovia kričia na poplach. Odhaduje sa, že do roku 2050 sa z oblastí Afriky a Ázie, ktoré v zmenených podmienkach nebudú vhodné na život, do Európy povalí možno až 200 miliónov „migrantov“. Nebudú to však „tí dnešní ekonomickí migranti“, putujúci za sociálnymi výhodami, ale dav, ktorého jediným cieľom bude prežiť. Suchá však nehrozia len spomínaným kontinentom ale aj samotnej Európe.

V najbližších rokoch nás môže zásadne ovplyvniť nedostatok vody, neúroda, extrémne výkyvy počasia a mnohé ďalšie dôsledky neriešenia tejto témy. Podľa environmentalistu, vedca a kandidáta na prezidenta SR Ivana Zuzulu bude klimatická zmena bezprecedentnou a najvýznamnejšou zmenou podmienok života na našej planéte, akú ľudstvo doteraz zažilo. A prinesie aj výraznú zmenu zabehnutých pomerov. Tá sa nevyhne ani Slovensku.

Zmena zdola, občania sa búria

„Povzbudivé je, že záujem o zmenu klímy začína prejavovať mládež, ktorá si doterajšie ignorantstvo neschopných politikov najviac „vyžerie,“ hovorí konzervatívec Zuzula. Keď mladá študentka Greta Thunbergová začala bojovať za zníženie emisií tým, že sa každý deň posadila pred švédsky parlament, téme sa začali viac venovať médiá. Hnutie Fridays For Future tak podľa jej posolstva už v štyridsiatich krajinách sveta organizuje protesty a upozorňuje na dôsledky neriešenia klimatických dopadov. K študentom sa pridali aj ich rodičia, ktorí budú v piatok protestovať v uliciach spolu s nimi. V Českej republike je do protestu zapojených viac ako 2500 študentov a podporila ich viac ako stovka vedcov. Na Slovensku budú deň pred prvým kolom prezidentských volieb protesty prebiehať tiež.

Slováci bez práce?

„Je to strašné, že občania musia nútiť politikov do riešia tejto situácie. Pretože ignorovanie dopadov klimatickej zmeny je absolútne nezodpovedné a neospravedlniteľné. Ak to takto pôjde ďalej, desaťtisíce ľudí na Slovensku budú o pár rokov bez práce,“ hovorí konzervatívec Ivan Zuzula. „Ignorantstvom politikov sme sa dostali do situácie, že toto bude vôbec prvá generácia, ktorá dostane našu krajinu v horšom stave, ako sme ju dostali my od svojich rodičov. Hanba im za to. Pripájam sa preto k mladým po celom svete a plne podporujem ich protest. Snáď sa nám podarí odvrátiť kolaps. Treba však vyburcovať verejnú mienku a aj občanov na Slovensku, aby zvážili svoju podporu v prezidentských voľbách.“

Podľa Ivana Zuzulu Slovensko potrebuje prezidenta, ktorý vie krajinu vyviesť zo zlých časov a má jasný plán ako ho prebudovať tak, aby to nemalo nepriaznivý dopad na jeho obyvateľov. „Teraz rozhodujeme, či budeme o pár rokov lídri alebo lúzri. Ak sa nám podarí vhodne zareagovať na klimatickú zmenu, do desať rokov môže Slovensko patriť medzi najvyspelejšie krajiny sveta. Začať ale musíme hneď. A nepomôžu nám malé zmeny, Slovensko musíme prebudovať. Preto budem vďačný za každý jeden hlas,“ dodáva vedec, pedagóg a kandidát na prezidenta SR Ivan Zuzula.

