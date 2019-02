Svetové médiá o vražde Jána Kuciaka: Slovensko v strachu, zlikvidovali novinára s priateľkou

K vražde mladého páru prišlo ešte v stredu 21. februára 2018. Keď sa matka nevedela skontaktovať so svojou dcérou Martinou, zavolala 25. februára na policajnú tiesňovú linku a hliadka išla dvojicu skontrolovať. Cez okno zbadala niekoho ležať na podlahe. Na druhé ráno sa o dvojnásobnej vražde začali dozvedať slovenské aj zahraničné médiá. Verejnosť bola doslova v šoku. Jána Kuciaka strelil páchateľ do hrude, jeho priateľku do hlavy. Od začiatku bola za motív odporného činu považovaná novinárova investigatívna práca.

Zdroj: FB, Ján Zemiar, TASR

DPA

"Slovenská verejnosť je šokovaná. Investigatívneho novinára a jeho priateľku chladnokrvne zavraždili. Aj policajný prezident vidí motív tohto činu v investigatívnej práci obete," napísala v súvislosti s týmto prípadom nemecká tlačová agentúra DPA.

Reuters

Podľa agentúry Reuters vražda Jána Kuciaka šokovala Slovensko a upozornila na obavy tamojšej verejnosti týkajúce sa korupcie. Životný štandard na Slovensku sa po vstupe do EÚ v roku 2004 podľa Reuters výrazne zvýšil, mnohí Slováci však stále poukazujú na nedostatočné stíhanie korupčnej trestnej činnosti.

ČT24

"Ide o prvý prípad vraždy novinára v novodobej histórii Slovenska," zhodnotila česká spravodajská televízia ČT24. Spravodajský portál Novinky.cz písal o "Slovensku v strachu".

AP

Správy z AP postupne začali preberať nielen anglicky píšuce weby (ako napríklad známy americký Washington Post či ABC News alebo britský MailOnline), ale napríklad aj tie španielske. Slovensko: Investigatívny novinár a jeho priateľka zabití, znie titulok portálu 20minutos.com.

Nemecko

Tragická správa sa rozšírila aj do Nemecka. Focus Online zverejnil článok s krátkym a úderným titulkom Investigatívny novinár na Slovensku zavraždený.

Maďarsko

V dome zabili slovenského novinára a jeho družku, aj tak zneli titulky maďarských článkov.

Maďarský spravodajský server Privatbankar.hu. citoval agentúru Bloomberg, podľa ktorej sa Európskej únii nepodarilo uplatniť na východnej periférii svoje hodnoty - a ak by teraz mala prijímať nových členov, ešte viac by to oslabilo existujúce normy.

"Dospeli sme k bodu, keď sa v EÚ investigatívni novinári stávajú obeťami profesionálnych vrahov. Zavraždením slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej umlčali v priebehu niekoľkých mesiacov už druhého novinára, ktorý preveroval prepojenie organizovaného zločinu s politikou: začalo sa to vlani v októbri vraždou novinárky na Malte," napísal komentátor Csaba Káncz.

Bosna

V bosnianskom jazyku zverejnil portál Radio Slobodna Evropa článok s titulkom "Slovensko: Zlikvidovaný novinár a jeho priateľka.

Reportéri bez hraníc

RSF firmly condemns the murder of investigative Slovak journalist #jankuciak with his partner and calls on the authorities to to bring those responsible to justice@OCCRP @RSF_Europe @pressfreedom @OSCE_RFoM pic.twitter.com/ERHYjkgZIA — RSF_Europe (@RSF_Europe) 26. februára 2018

Vraždu odsúdili na sociálnej sieti aj Reportéri bez hraníc. "RSF dôrazne odsudzuje vraždu investigatívneho slovenského novinára #jankuciak a jeho partnerky a vyzýva kompetentných, aby postavili zodpovedných pred spravodlivosť," písalo sa na Twitteri.