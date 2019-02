Dokument o vražde, ktorá zmenila Slovensko: Slzám sa neubránili ani silní chlapi, odkaz Čižnárovi

Novinári, osobnosti slovenského šoubiznisu a v neposlednom rade aj rodičia a súrodenci Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej si v pondelok popoludní pozreli dokument s názvom Ján a Martina, vražda, ktorá zmenila Slovensko. Televízia Markíza ho odvysiela vo štvrtok, 21. februára. V deň, v ktorý uplynie presne rok odvtedy, ako vyhasli dva mladé životy.

Riaditeľ spravodajstva a publicistiky televízie Markíza Henrich Krejča spolu s ďalšími redaktormi sa rozhodli vytvoriť film, v ktorom sú zhrnuté najdôležitejšie momenty uplynulého roka a veľmi citlivo zobrazuje aj rekonštrukciu vraždy. Nechýbajú ani rozhovory s rodinami Jána a Martiny.

Na premiére sa zúčastnil aj šéfredaktor Aktualít, v ktorých Ján Kuciak pracoval, Peter Bárdy, či komentátor Dag Daniš. Nechýbali ani advokáti Daniel Lipšic a Roman Kvasnica a pozvanie prijala aj talianska investigatívna novinárka a expertka na mafiu Maria Grazia Mazolla. Práve Mazolla zverejnila dôkazy o tom, že Kuciak bol sledovaný.

"Chcem vysloviť obdiv rodinám Jána a Martiny. Vidno, že to boli ľudia, ktorí mali pevné zázemie. A chcem odkázať novinárom, aby sa nevzdávali. Vraždilo sa aj na Malte, vraždí sa v Európe. Nedovoľme, aby zvíťazili peniaze a tlačme na to, aby sa tieto prípady vyšetrili," povedala po premiére Mazolla.

Slzy tiekli aj chlapom

Emotívny dokument o roku, v ktorom niekto hrubo zaútočil na slobodu prejavu a demokraciu, nenechal ani jedno oko suché. Zábery dvojice, ktorá sí užívala šťastné chvíle, či vyjadrenia zlomených rodičov a kolegov, rozcítili aj chlapov. Slzám sa neubránil ani advokát Zlatice Kušnírovej, Roman Kvasnica. Rovnako na tom bol aj Jánov šéf Peter Bárdy.

"Pohľad na akúkoľvek fotku, kde vidím Jána a Martinu, je pre mňa ťažký. Ja, ako šéf, som zodpovedný za to, že sa mi ľudia vrátia domov a do práce v poriadku. A potom, keď sa dozviete, že vám zavraždili kolegu a kamaráta, to je niečo hrozné," povedal pre Topky Bárdy.

Zároveň poďakoval aj televízii Markíza, ktorá dokument spracovala veľmi citlivo. Obsahoval totiž aj zábery rekonštrukcie vraždy. "Na to sa mi pozeralo veľmi ťažko. Ale je to veľmi dôležitý dokument a pasáž, kde je urobená rekonštrukcia vraždy, je veľmi silná a na to sa mi pozerá len veľmi ťažko," dodal Bárdy.

Čižnár mal dávno rozpútať peklo

Kuciakovcom najviac pomáha to, že vidia, že v tom nie sú sami. "Možno to bolo na niečo dobré. Možno sa spoločnosť preberie, začne sa viac zaujímať," povedal pán Kuciak, otec Jána, so slzami v očiach. V hľadisku sedel aj Janov brat a sestra, ktorí sa zadúšali od plaču. "Každý jeden deň je pre nás ťažký. Trochu mi pomáha to, že v tom nie sme sami. Že ľuďom záleží na tom, aby sa to vyšetrilo," dodal.

Zlatica Kušnírová bola o čosi tvrdšia. "Ja som na to sama, preto som taká. Keď mi zomrel muž, musela som sa postarať o deti, o seba. Ja musím bojovať," povedala. Vyjadrila sa aj ku generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi. Ten tesne po poprave novinára a jeho snúbenice avizoval, že ak sa preukáže, že Ján bol zavraždený pre jeho prácu, rozpúta peklo. "Už ho mal dávno rozpútať. A keď sa nebude nič diať, rozpútam ho ja. Mne zabili dve deti," dodala pani Kušnírová.