Polroka od vraždy Kuciaka a Kušnírovej: Slováci zabúdajú, dojímavý odkaz pozostalých

BRATISLAVA - Od vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej prešlo takmer 6 mesiacov. Stále však nevieme, kto stojí za ohavným činom. Verejnosť, politikov a políciu zamestnávajú ďalšie škandály a kauzy. No rodina brutálne popravených snúbencov nezabudla, ale zdá sa, že aj oni už pomaly strácajú nádej, že vrah ich milovaných dostane to, čo mu patrí.

V nevedomosti žijú už takmer 6 mesiacov. Rodina zavraždených snúbencov, novinára Jána Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej, stále nevie, kto má na svedomí životy ich milovaných. Namiesto vysnívanej svadby, im museli vystrojiť pohreb a odvtedy stále čakajú, že sa dozvedia meno toho, kto ich dal brutálne popraviť a toho, kto popravu vykonal. Márne.

Stále nie je známe, či vyšetrovanie nejako pokročilo aj napriek tomu, že generálny prokurátor povedal, že rozpúta peklo, ak sa preukáže, že vražda súvisela s novinárovou investigatívnou prácou. To sa neskôr preukázalo. Peklo však prežívajú akurát najbližší.

Zdroj: Vlado Anjel

Chyby pri vyšterovaní

Vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy totiž od začiatku sprevádzajú chyby. Tie sa stali už pri prvotných úkonoch, kedy sa malo manipulovať s telami. Rovnako zavraždených obhliadal patológ, nie súdny lekár. Polícajti si dokonca mali priamo na mieste činu v dome vo Veľke Mači zapáliť cigaretu.

Otázky vyvolala aj prítomnosť vtedajšieho šéfa protikorupčnéj jednotky NAKA Roberta Krajmera, ktorý po odhaleniach a nátlakocg verejnosti z postu odišiel.

Odkaz Jánovho brata

Zdá sa však, že najbližší už nádej strácajú, no stále sa nevzdávajú. Za všetko hovorí odkaz Jánovho brata, Jozefa, ktorý zdieľal na sociálnej sieti.

"Zo začiatku som sa modlil, aby Janko za mnou prišiel a povedal mi, že sa majú dobre a ukázal mi, čo mám robiť. Aby mi povedal, ako odpovedať ľudom. Poradiť, ktorí sú dobrí a ktorí zneužívajú. Dnes už je to o inom, modlím sa len za jedno - chcem nech už majú kľud, ktorý si zaslúžia. Ak sa mi prídu ukázať, tak nech mi len povedia, že sa majú tam hore dobre, a že všetko to krásne, čo nestihli zažiť tu dole, našli tam hore," napísal dojímavé slová Jozef.

Otec Jána Kuciaka Zdroj: Vlado Anjel

Jozef hovorí aj o tom, ako ľudia postupne zabúdajú a ako na nich útočia. "Nech sa vo veciach rozhodneme ako chceme, vždy budú ľudia, čo na nás budú útoči a tá ďalšia skupina ľudí stratila záujem. Vstane ráno do práce, po práci sa vráti unavená domov a robiť niečo naviac už je lenivá. Maximálne totálne znechutení situáciou útočia a nadávajú po večeroch na PC ešte aj nám/na nás. A my tiež zničení z každodennej práce, z tisícov rozhodnutí a hlavne z toho, že nám ich zobrali, sa aj napriek útokom nevzdáme," píše ďalej Jozef. Ďalej ľudí vyzval, aby sa zaujímali a nezabúdali na to, čo všetko urobili.

Zdroj: Vlado Anjel

"Ďakujem všetkým, čo to nevzdávajú a hľadajú skutočnú pravdu. Každý, kto má brata, sestru, syna, dcéru, nás niekde vnútri chápe," dodal na záver zronený Jozef.