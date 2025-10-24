Piatok24. október 2025, meniny má Kvetoslava, zajtra Aurel

Obťažovanie herečiek: Držiteľa Oscara po osemdesiatke vyhodili zo seriálu!

F. Murray Abraham
F. Murray Abraham (Zdroj: Showtime Networks)
LOS ANGELES - Nevhodné správanie stálo za vyhadzovom herca F. Murraya Abrahama zo seriálu. Po prvej sťažnosti dostal varovanie, po druhej ho prepustili. Umelec, ktorý dnes oslavuje 86 rokov, sa bránil, že išlo len o vtipkovanie.

F. Murray Abraham sa narodil 24. októbra 1939, jeho otec pochádzal zo Sýrie, matka bola dcéra talianskych emigrantov. On sám sa označuje za talianskeho a sýrskeho Američana. 

Už počas štúdií na vysokej škole získal od svojho bratstva cenu pre najlepšieho herca, neskôr študoval herectvo v New Yorku. K svojmu menu si potom pridal začiatočné F, aby si uctil svojho otca Fahrida. 

Objavil sa vo filmoch ako Serpico, Všetci prezidentovi muži, Zjazvená tvár, Amadeus, Meno ruže, Nabitá zbraň, Deti revolúcie, Osudové stretnutie, Tichý Don, Pomsta mŕtveho muža, Grandhotel Budapešť. Za úlohu Antonia Salieriho vo Formanovej snímke Amadeus získal Oscara. 

F. Murray Abraham
F. Murray Abraham  (Zdroj: AMLF)

Abraham účinkoval aj v mnohých seriáloch, napríklad Kojak, Marco Polo, Cesta mŕtveho muža, Homeland, Dobrá manželka, Biely Lotos či Mythic Quest. 

Z posledného menovaného ho vyhodili za nevhodné správanie na pracovisku. Keď prišla prvá sťažnosť na sexuálne nevhodný prístup k herečkám, dostal varovanie. Po druhom incidente sa ho kompetentní zbavili. „Všetky obvinenia zo sexuálneho obťažovania berieme vážne a dôkladne ich vyšetrujeme,” vyhlásili zástupcovia štúdia Lionsgate s tým, že bližšie nebudú svoje konanie komentovať. 

Herec sa neskôr tiež vyjadril: „Toto je úprimné a hlboko precítené ospravedlnenie. Nikdy som nemal v úmysle nikoho uraziť, povedal som vtipy, nič viac, ktoré sa dotkli niektorých mojich kolegov a ako výsledok som stratil skvelú prácu s úžasnými ľuďmi. Beriem si túto skúsenosť k srdcu a dúfam, že mi prepáčia.”

F. Murray Abraham
F. Murray Abraham  (Zdroj: HBO)

F. Murray Abraham bol 60 rokov ženatý s Kate Hannan, ktorá zomrela v novembri 2022. 

