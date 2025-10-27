Pamätáte si tohto "žandára"? Táto kočka je jeho dcéra... Tiež je herečka!

PARÍŽ - Meno Michale Galabru sa neodmysliteľne spája s filmami o žandároch, kde hviezdil Louis de Funès. Galabru sa však nikdy nepovažoval za výnimočného herca a nebol nadšený, keď sa aj jeho dcéra vybrala v jeho šľapajach.
Michel Galabru sa narodil 27. októbra 1924 v Maroku. Pôvodne sa chcel stať profesionálnym futbalistom, vyštudoval však v Paríži herectvo.
Debutoval v Comédie-Francaise a na striebornom plátne v roku 1951, kde spočiatku hrával epizódne úlohy. Českí a slovenskí diváci ho mohli po prvý raz vidieť v známom filme Gombíková vojna (1962).
Preslávil sa najmä v komédiách na pokračovanie o žandároch (Žandár zo Saint Tropez, Žandár v New Yorku, Žandár sa žení, Žandár vo výslužbe, Žandár a mimozemšťania a Žandár a žandárky), kde si zahral po boku ešte slávnejšieho Louisa de Funésa.
Nezostal len pri komédiách, dokumentujú to filmy ako Stepujúca stonožka, Policajt alebo darebák a iné. Stvárnil aj dramatické postavy (Kamikadze, Metro), pričom za rolu psychicky narušeného muža podozrivého z vrážd vo filme Sudca a vrah získal v roku 1977 Cézara.
Jedným z posledných známejších filmov Michela Galabrua bol Asterix a Obelix proti Cézarovi z dielne režiséra Clauda Zidiho (1999), kde si zahral s Gérardom Depardieuom.
V roku 2003 sa zúčastnil ako hosť na medzinárodnom festivale filmov pre deti a mládež v českom Zlíne.
Michele Galabru zomrel 4. januára 2016. Mal tri deti a Emmanuelle aj Jean sa vybrali v jeho stopách. Herečka bola v januári hostkou televíznej šou, kde sa moderátor spýtal, či sa jej otec z tohto nasledovania jeho povolania tešil. Po veľkom smiechu prišla stručná odpoveď: „Nie.”
„A potom v istom momente moja dcéra, veľmi malá, povedala, že chce byť herečkou a on odpovedal: Och, takto to je, stále sme v s*ačkách,” prezradila Emmanuelle na svojho zosnulého otca.
Ako poznamenala, bol veľmi skromný a sám sa považoval za druhotriedneho herca, ani si neuvedomoval, koľko ľudí ho má rado.