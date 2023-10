Český herec načapal manželku s milencom: Obesil sa!

Karel Novák (Zdroj: FS Barrandov)

Karel Novák sa narodil 9. októbra 1930. Odjakživa ho zaujímalo umenie. Chodil na umelecko- priemyslovú školu a po maturite nastúpil do bábkového divadla. Neskôr pôsobil v Naivnom divadle Liberec.

Jeho filmová kariéra začala v druhej polovici 50. rokov. Zahral si v snímkach ako Dědeček automobil, Jáchyme, hoď ho do stroje, Den pro mou lásku, Kalamita.

Karel Novák (Zdroj: Bonton)

Jeho prvou manželkou bola herecká kolegyňa Jitka Nováková, s ktorou si zahral vo filme Ovoce stromů rajských jíme. Ich manželstvo však stroskotalo na jeho problémoch s alkoholom.

Neskôr sa druhý raz oženil a počas tohto manželstva podstúpil protialkoholickú liečbu. Pred svojimi 50. narodeninami dostal priepustku, do ústavu sa však už nikdy nevrátil. Spáchal samovraždu. „Je to bohužiaľ tak. Raz, keď ho z liečebne pustili na sobotu a nedeľu domov, tak bohužiaľ našiel manželku inflagranti. Potom to urobil. Obesil sa,” prezradil pre Extra.cz herec Luděk Sobota.

Luděk Sobota a Karel Novák (Zdroj: FS Barrandov)