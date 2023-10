Smrť známeho herca: Nakrúcal film... Infarkt po poslednej klapke!

Yves Montand (Zdroj: Lira Films)

Yves Montand sa narodil 13. októbra 1921 v Taliansku ako Ivo Livi. Rodina sa následne presťahovala do Francúzska.

Svoju umeleckú kariéru začal ako spevák. V roku 1944 prišiel do Paríža. Rozhodujúce pre neho a jeho ďalšiu kariéru bolo stretnutie so šansoniérkou Edith Piaf. Popri speve sa prejavil aj ako herec.

Herec a spevák zatúžil dostať sa do USA. Do New Yorku odcestoval v roku 1959 spolu so Simone Signoret, ktorú si vzal za manželku v roku 1951. V Henri Millerďs Theatre na Broadwayi hral dva roky. Stretnutie s Costa Gavrasom v roku 1964 sa stalo podnetom, aby Montand vyskúšal svoje sily vo filme. Filmovú spoluprácu lemujú také mená režisérov ako Alain Resnais, Claude Sautet, Jean-Pierre Melville alebo Gérard Oury.

Zahral si s herečkami ako Marilyn Monroe, Catherine Deneueve, Jane Fonda, Romy Schneider, Shirley McLaine či Gina Lollobrigida.

Shirley McLaine a Yves Montand (Zdroj: Paramount Pictures)

Yves Montand zomrel 9. novembra 1991. „Zomrel prakticky na pľaci. V posledný deň, po jeho úplne poslednej klapke. Bola to dlhá noc, robili sme opakované zábery. Dorobil to, čo mal urobiť a potom proste zomrel. A film je o starom mužovi, ktorý zomrie na infarkt, čo sa presne stalo aj jemu,” povedal v jednom rozhovore režisér Jean-Jacques Beineix.