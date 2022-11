Najťažšie chvíle Márie Čírovej: Dostala tabletky na potrat a...

Mária Čírová sa narodila 20. novembra 1988. Jej kariéru o 20 rokov neskôr odštartovala súťaž Coca-Cola Popstar. Okrem spevu sa predstavila aj ako hudobníčka, konkrétne klaviristka, a tiež skladateľka.

V roku 2009 sa už umiestnila v ankete Zlatý Slávik - vyhrala kategóriu Objav roka.

Zároveň so speváckou kariérou odštartoval aj jej vzťah s producentom Marošom Kachútom. Ten už bol rozvedený, a tak veriaca Mária svadbu odmietala. Nakoniec sa však po deviatich rokoch rozhodla predsa len vzťah spečatiť aj úradne. Dvojica sa vzala v lete 2017.

V tom čase mali spolu dve deti. Syna Huga porodila krátko pred 21. narodeninami a reakcie okolia boli naozaj všelijaké. „Pokazila si si život, moja”, alebo „Na tvojom mieste by som si to dala zobrať a máš pokoj,” alebo „Dieťa v 20-ke? Ľutujem ťa,” alebo „Čo na to povedia tvoji rodičia a rodina, nie si vydatá!” znelo z niekoľkých úst, keď si sa mal narodiť, Hugi,” prezradila raz Mária, aké tvrdé slová si musela v tom čase vypočuť.

No aj svoje druhé dieťa si musela Mária doslova "vybojovať", tentoraz nečelila iba rečiam okolia o potrate, vypočula si to z úst lekárky. „Pred 10 rokmi mi v druhom mesiaci tehotenstva lekárka so smútkom v hlave oznámila, že sa na tento svet nedostaneš a pravdepodobne ma čaká spontánny potrat, ktorý ma môže kdekoľvek prekvapiť,“ prihovorila sa v lete speváčka na sociálnej sieti svojej druhorodenej dcérke Zoe.

„Aby sme predišli "hanbe" či nepríjemnosti na pódiu, v aute, v električke, na ulici... dala mi do rúk lieky a povedala, že po užití by som sa mala vyčistiť do 3 dní. Prišla som domov, so slzami v očiach pozerala na krabičku a nedokázala som urobiť, čo mi bolo povedané, len tak... Dobrovoľne, sama od seba,“ dodala. Ako prezradila, cítila, že dieťatko si má nechať. Našťastie všetko dobre dopadlo.

A v júli 2020 privítala do rodiny aj tretie dieťa - syna Rubena.

