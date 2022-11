Nenávisť známych Češiek: Najprv kamarátky a potom... Prebrala jej muža!

Kamila Moučková sa narodila 8. apríla 1928 v Jihlave. Pracovala v rozhlase a neskôr v televízii, kde sa stala prvou hlásateľkou televíznych novín.

Galéria fotiek (7) Zdroj: ČT

V televízii zažila aj okupáciu v auguste 1968. Práve ona informovala z obrazovky o okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy. „V štúdiu mi doslova naskákali za chrbát. Jirka Průcha vtedy švenkoval kamerou, aby bolo vidieť, že za mnou stoja ozbrojení ruskí vojaci, ktorí ma v podstate vyviedli von,” spomínala si neskôr v programe Českej televízie 13. komnata.

Po tom, ako vojaci zastavili vysielanie zo sídla televízie na Vladislavovej ulici, pokračovala Moučková v komentovaní z provizórneho štúdia v pivnici továrne Tesla v pražskej štvrti Hloubětín. Po týchto udalostiach sa stala pre režim nežiaducou osobou, v televízii musela skončiť a mala problém nájsť si zamestnanie, získala si však veľké sympatie divákov.

V roku 1977 bola Moučková jednou z prvých, kto podpísal Chartu 77. Pred kameru a za rozhlasový mikrofón sa mohla vrátiť až po revolúcii v roku 1989. Za svoje postoje a statočnosť dostala v roku 2013 Cenu Arnošta Lustiga. V tom istom roku ju vyznamenal aj český prezident Miloš Zeman, a to medailou Za zásluhy.

Galéria fotiek (7) Zdroj: ČT

Kamila Moučková sa prvý raz vydala ako 20-ročná za herca Miloša Williga, s ktorým mala dcéru Kateřinu. Neskôr sa ale zamilovala do rodinného známeho, kardiológa Josefa Moučku. Tomu porodila dcéru Barboru a syna Ondřeja.

Po druhom rozvode sa zamilovala do herca Jiřího Zahajského. Znovu otehotnela, ale rozhodla sa podstúpiť potrat. „Vtedy to pre mňa bolo tak strašne náročné. Mala som pocit, že si to nemôžem dovoliť. Jirka sa zachoval fantasticky. Ja som mu to povedala a pýtala sa, čo s tým, keď už mám tri deti. A on povedal, že je to vec ženy. že samozrejme chlap, keď ženu miluje, tak s ňou chce mať dieťa, ale že snáď nie je všetkým dňom koniec,” prezradila moderátorka v programe Příběhy slavných.

Dvojica už nikdy spoločné dieťa nemala. Rozchod prišiel po dlhých 31 rokoch, keď sa Zahajský zamiloval do Jany Brejchovej. Ako Moučková kedysi prezradila pre iDnes.cz, odpustila mu to až po jeho smrti. No Brejchovej nie. „Nemôžem, pri nej toho nie som schopná. On v tom čase už dosť pil a Jana to využila. Náš partnerský vzťah bol vtedy poznamenaný jeho pitím, vznikol medzi nami akýsi klin, do ktorého sa Jana napasovala,” vyhlásila Kamila o svojej bývalej kamarátke.

Ako dodala, so Zahajským sa vraj milovali ako blázni a s vekom bola ich láska stále silnejšia. „O to horšie som jeho odchod prijala, takmer som umrela. Prvých päť rokov pre mňa bolo hrozných. Aj keď neviem nenávidieť, Jana bola jediná, ku ktorej som túto emóciu cítila,” priznala.

Kamila Moučková zomrela 24. novembra 2020 ako 92-ročná.