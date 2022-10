Sláva legendárneho Maradonu (†60) poznačená škandálmi: Alkohol, drogy a styky s podsvetím!

LANÚS - Niektorí ho považujú za jedného z najlepších hráčov histórie futbalu, iní si pod jeho menom predstavia drogové škandály a bujarý spôsob života. Tak, či onak, Diego Maradona (†60) sa nezmazateľne zapísal do histórie najpopulárnejšieho športu na svete a práve dnes by oslávil svoje 62. narodeniny.

Diego Armando Maradona sa narodil 30. októbra v roku 1960 v meste Lanús, ktoré sa nachádza neďaleko Buenos Aires. Malý Diego pochádzal z chudobnej rodiny. Okrem legendárneho športovca sa jeho rodičom narodilo ďalších 6 detí, konkrétne 4 sestry a dvaja bratia.

Jeho bratia boli od neho mladší a rovnako ako on, sa venovali od malička futbalu. Talent jedného z najlepších futbalistov histórie však predčil nielen jeho súrodencov. Keď prišiel v ôsmych rokoch na skúšku do futbalového klubu Argentinos Juniors, svojim talentom ohúril všetkých naokolo. A to až na toľko, že mu tréneri klubu, ktorý sa nachádza v štvrti La Paternal v Buenos Aires, jeho vek neverili a chceli od neho dôkaz. Maradona však pri sebe nemal žiadny doklad, a tak si všetci mysleli, že klame. Nakoniec sa však pravda ukázala a tréneri sa rozhodli, že tomuto chlapcovi odovzdajú úplne všetko a urobili veľmi dobre.

Majstrovstvá sveta 1986

Diega Maradonu považovali v jeho rodnej Argentíne za poloboha. Najväčšiu zásluhu na tom má jeho úspech na Majstrovstvách sveta 1986, ktoré sa konali v Mexiku. Aby sme však pochopili, čo tento turnaj pre Argentínčanov znamenal, musíme sa pozrieť do roku 1982.

Od apríla do júna tohto roka totiž prebiehala na Falklandských ostrovoch vojna medzi Veľkou Britániou a Argentínou. Obe krajiny si totiž nárokovali práva na toto územie a ich spor napokon skončil vojenským konfliktom. Ten ukončila kapitulácia argentínskych síl a územie získala Veľká Británia. S tým sa však Argentínčania nevedeli zmieriť.

Odplaty sa však dočkali nie na bojovom, ale športovom poli. Pre krajinu, kde väčšina obyvateľov stavia futbal na rovnakú pozíciu ako náboženstvo, boli Majstrovstvá sveta v Mexiku obrovskou udalosťou. A ako to už býva, osud to zariadil tak, že sa Argentína v štvrťfinále tohto turnaja stretla s nenávidenou reprezentáciou Anglicka.

Pre obyvateľov tejto juhoamerickej krajiny bol tento zápas otázkou života a smrti. Argentína ho zvládla a zvíťazila 2:1. O oba góly sa postaral práve Diego Maradona, ktorý následne doviedol ako kapitán svoju krajinu k titulu majstrov sveta. Oba jeho góly z tohto zápasu si história futbalu zapamätá navždy. Prvý totiž dosiahol za pomoci ruky a dnes mu už nikto nepovie inak ako „Božia ruka". Jeho druhý gól vyhlásila Medzinárodná futbalová federácia FIFA za najkrajší gól 20. storočia.

Problémový chlapec

Na klubovej úrovni zažil najväčšie úspechy po prestupe z FC Barcelona do talianskeho SSC Neapol. Počas svojho pôsobenia v tomto klube s ním vyhral prakticky všetko, čo sa dalo. 2-krát sa tešil z ligového titulu a po jednom triumfe si pripísal v Talianskom pohári, Superpohári a nad hlavu zdvihol aj Pohár UEFA.

Práve v tomto období však začali jeho problémy s alkoholom a drogami. Postupne začal vynechávať tréningy, priberať a médiami sa čoraz viac šírili zábery futbalistu, na ktorých sa stretáva s najvyššími šéfmi neapolského podsvetia.

Najväčším problémom pre Maradonu sa stala závislosť na kokaíne a obezita. S tým sa spájalo niekoľko vážnych zdravotných problémov a počas života podstúpil niekoľko operácii. Jeho divoký životný štýl bol nakoniec hlavnou príčinou jeho smrti v roku 2020. Tú spôsobil pľúcny edém, ktorý nastal v dôsledku zlyhania srdca.

Počas jeho života sa po jeho boku vystriedalo viacero žien. Čo sa týka jeho detí, Maradona sa priznal k piatim deťom, ktoré má so štyrmi ženami. Presný počet jeho potomkov je však veľmi ťažké určiť, keďže sa špekulovalo o tom, že by mal mať minimálne ďalších 5 detí.

Dnes by sa tento futbalový génius dožil svojich 62. narodenín. Ani viacero jeho prešľapov z osobného života nezatienilo úžasnú kariéru tohto futbalistu, ktorý sa podľa väčšiny fanúšikov radí medzi tých najlepších futbalistov celej histórie.

Galéria fotiek (6) Diego Maradona

Zdroj: profimedia.sk