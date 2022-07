Český herec ušiel do zahraničia: Zahral si s veľkými svetovými hviezdami!

Jiří Stanislav sa narodil 3. decembra 1946. Chcel študovať vojenskú školu, zo zdravotných dôvodov ju však nedokončil. Potom nastúpil ako elév do divadla. A vďaka tomu ho v roku 1967 prijali na JAMU.

Lenže v roku 1968 došlo k okupácii a on sa rozhodol emigrovať - najprv do Rakúska, potom do Kanady. Žil aj v Anglicku, potom sa vrátil do Kanady a neskôr sa presťahoval do USA. Okrem herectva sa venoval aj práci pre armádu, pôsobil ako asistent ministra financií, či hasič, v Ottawe učil na vysokej škole.

Jeho prvým zahraničným filmom bola snímka Tvrdá fuška s Jeremym Ironsom.

Galéria fotiek (6) Jeremy Irons a Jiří Stanislav

Zdroj: Michael White Productions

Potom sa objavil vo filmoch ako Biele noci, Superman 4, Štvrtý protokol, Neznesiteľná ľahkosť bytia, Princ a ja 2. Zahral si aj v seriáli Najvzdialenejšie miesto na zemi. „Tam som hral Rusa, jazdili sme na lyžiach. A vo filme Štvrtý protokol zase sovietskeho agenta. Po vlakoch v Anglicku ma tam naháňal Michael Caine,” spomínal kedysi pre MF Dnes.

Po návrate do Česka hral v Poisťovni šťastia, Veľmi krehkých vzťahoch a v Aférach.

Ako uvádzajú Divadelní noviny, Stanislav bol nositeľom jedného z najvyšších vyznamenaní štátu Vatikán, ktoré mu udelil pápež František. Tiež získal niekoľko legionárskych ocenení.

Jiří Stanislav náhle zomrel 1. augusta 2020 vo veku nedožitých 74 rokov.