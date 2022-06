Šokujúca minulosť slávneho herca: Drogy, rasizmus, väzenie... Smrť mu dýchala na krk!

Mark Robert Michael Wahlberg (51), ako znie jeho celé meno, sa narodil neďaleko Bostonu, konkrétne v Dorchestri. Je najmladším z deviatich detí. Jeho brat Donnie (52) je taktiež známy herec a spevák a diváci si ho môžu pamätať napríklad z minisérie Bratstvo neohrozených. Mark je známy nie len ako vynikajúci herec, ale aj ako producent, biznismen a bývalý rapper. Má svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy a na ľavom ramane má tetovanie Boba Marleyho.

Jeho televízny debut bol vo filme Renaissance Man, v ktorom sa objavil napríklad po boku Dannyho DeVita. Jeho kariéra začala raketovo stúpať na začiatku 21. storočia, keď sa dostal do veľkorozpočtových filmov, ako napríklad Dokonalá búrka, Planéta opíc alebo Lúpež po taliansky. Ďalej sa objavil v akčnom filme Ostreľovač alebo v komédií Macík. Za prelomový film v jeho kariére odborníci považujú Hriešne noci, kde sa po prvý krát objavil v hlavnej úlohe.

Kriminálna minulosť

Jeho dospievanie však nebolo také idilické, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Strávil ho totiž na hrane zákona a vzdialené mu neboli ani drogy. Navyše, bol dvakrát súdený za rasové útoky, pričom za jeden z nich bol aj odsúdený! Prvý z nich sa odohral v roku 1986, keď ako 15 ročný s ďalšími kamarátmi hádzal kamene na 3 afroamerické deti so slovami „zabite tých ne**ov." Druhý prípad sa stal o dva roky neskôr, keď Wahlberg napadol dvoch mužov pôvodom z Vietnamu. Jedného z nich najskôr nazval „vietnamským sku****ým ho**om" a následne ho udrel do hlavy drevenou latou. Z najhoršieho ho zachránil jeho brat Donnie, ktorý zaplatil kauciu a dostal ho z väzenia. Postaral sa o jeho nápravu a zabezpečil produckiu prvého albumu skupiny Marky Mark and the Funky Bunch.

Nemusel byť medzi živými

Kým USA prežívali obrovskú tragédiu, Mark Wahlberg sa druhý krát narodil. Písal sa 11. september 2001 a svet sledoval jednu z najväčších hrôz novodobej histórie. Herec mal byť v tento deň na palube lietadle, ktoré narazilo do severnej veže Svetového obchodného centra. Na poslednú chvíľu ale dostal ponuku ísť na Torontský filmový festival. Preto nakoniec zmenil plány a neletel lietadlom, v ktorom zahynulo 92 ľudí.

Nádherná manželka

Jej meno je Rhea Wahlberg (43), ale v 90tych rokoch ju svet modelingu poznal ako Rheu Durham. Táto kráska sa objavovala na titulkách popredných modelingových magazínov. V roku 2001 sa však jej život od základov zmenil, keď stretla svoju osudovú lásku. „Spýtal som sa jej, či by so mnou nešla von a povedala áno. Potom som sa jej spýtal, či by išla na druhý deň do kostola a súhlasila. Takže to bolo naše prvé rande. Omša v katedrále Svätého Patrika v New Yorku." Pár je odvtedy nerozdeliteľný a výsledkom sú 4 deti. „Mojej manželke vďačím za veľa. Pomohla mi stať sa mužom, ktorým som dnes a vytvorila úžasný život pre našu rodinu. Viem, že ma miluje preto kým som a že jej môžem dôverovať. Pokým som ju nestretol, nebol som pripravený mať rodinu." uzavrel herec.