Pohľad na tohto herca (51) je doslova za odmenu: HORE BEZ a… Fúúú, to sú ale SVALY!

Zdroj: SITA

BARBADOS - Hviezdny herec Mark Wahlberg (51) je známy svojim pozitívnym vzťahom k činkám. Svedčí o tom napokon jeho vyšportovaná postava, ktorú skrýva pod oblečením. No aktuálne ju vystavil na obdiv. Vyšiel si na pláž na Barbadose, vyzliekol sa do plaviek a... bol doslova neprehliadnuteľný. Fúúú, to sú ale svaly!