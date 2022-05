Turzonovová prišla o všetkých milovaných mužov: Myslela som, že to neprežijem...

Božidara Turzonovová sa narodila 28. mája 1942. Pochádza z bulharskej Sofie, vyrastala však v Bratislave. Už od detstva sa venovala dramatickému umeniu.

Po vyštudovaní VŠMU sa v roku 1963 stala členkou SND. Dnes už popredná členka tejto scény prežila na jej doskách desiatky rokov a zahrala množstvo nezabudnuteľných úloh.

Galéria fotiek (4) Marína Kráľovičová a Božidara Turzonovová

Zdroj: SND

V rámci filmového umenia sa začala realizovať už v roku 1961. Vtedy debutovala filmom Most na tú stranu režiséra Vladislava Pavloviča. Pri nakrúcaní snímky stretla aj svoju životnú osudovú lásku herca Jozefa Adamoviča.

Veľa postáv vytvorila aj v českých filmoch. Najslávnejšiu filmovú postavu stvárnila vo filme režiséra Jiřího Krejčíka, postavu opernej divy Emy Destinovej v životopisnej snímke Božská Ema (1979). Účinkovala aj vo filmoch Penelopa (1977), Anděl s ďáblem v těle (1983) a Anděl svádí ďábla (1987) a v iných. Hrala vo filme Dušana Rapoša Suzanne (1996) a Martina Šulíka Orbis Pictus (1997).

Galéria fotiek (4) Zdroj: Bonton

Božidara Turzonovopvá je v oboch krajinách známa aj ako seriálová herečka. Tvorcovia v Česku si ju vybrali do televízneho seriálu Letiště (Letisko, 2006) a na Slovensku do seriálov Vivat Beňovský (1975), Život bez konca (1982), Zborovňa (1999), Ordinácia v ružovej záhrade (2007), Panelák (2008), Zlomok sekundy (2011), Tajné životy (2015), Kuchyňa (2018, 2019), či Hranica (2022).

Herečka sa dnes dožíva jubilea 80 rokov. Minulý rok jej osud krátko pred narodeninami zasadil ranu, keď prišla o svojho brata, architekta Christa Tursunova. Ten zomrel 15. mája 2021. V auguste 2013 prišla o svojho muža Jozefa Adamoviča a predtým sa vyrovnávala so smrťou otca.

Jeho odchod znášala veľmi ťažko. „Po jeho smrti si vyčítam, že sme s ním nehovorili o vážnej chorobe, ktorú mal. On vedel, že my o nej vieme, my sme vedeli, že on vie, ale nerozprávali sme sa o tom. Myslela som si, že jeho smrť neprežijem. A prežila som. Mamu, manžela, otca aj brata. Musí sa to prežiť. Moja stará mama prežila počas svojho života strašné tragédie, napríklad jej zomreli počas jedného týždňa všetky tri dcérky, ktoré mala. Podusili sa na čierny kašeľ. Vracala sa z pohrebu jednej dcéry a druhá sa jej dusila. A prežila to tá žena. Mala svoju vieru,” povedala herečka pred pár mesiacmi pre Slovenku.