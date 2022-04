ŠOKUJÚCE OBVINENIA 3 roky po rozchode Malachovského a Molnárovej: Zaoberala sa nimi už aj POLÍCIA!

BRATISLAVA - Herci Petra Molnárová (35) a Sväťo Malachovský (49) spolu čakali druhé dieťa, keď ich vzťah pred tromi rokmi náhle stroskotal. Žijú oddelene, no oficiálne ich manželstvo ešte nebolo ukončené. Na verejnosť sa však teraz dostali šokujúce obvinenia, ktoré na adresu svojho manžela vyslovila blondínka. Zaoberala sa nimi už aj polícia, no tá trestné konanie zastavila!

Petra Molnárová mala už 1,5-ročného syna a pod srdcom čakala druhého potomka, keď sa rozhodla od manžela Sväťa Malachovského odísť. Dôvod, prečo tak urobila, prezradila na sociálnej sieti Facebook v šokujúcom príspevku, ktorý obsahoval hneď niekoľko vážnych obvinení.

„Nechať sa šikanovať a týrať nie je až taký problém. Je to v poriadku, alebo je to tvoj problém, sexuálne zneužívať a týrať vlastné deti, to predsa nie je až taký problém alebo neviditeľný problém. Na svete je veľa problémov a každý má ten svoj. A každý sa k tomu stavia inak. A preto som s 1,5-ročným synom a v piatom mesiaci tehotenstva s druhým synom od neho odišla,“ napísala herečka.

Tieto slová potom zopakovala aj denníku Nový Čas. „Nemám to však nahraté ani natočené, ani to, ako obťažoval nášho syna, lebo mi nedošlo to nahrávať. Som neverila vlastným očiam, teraz to stále vidím, ako to robil a nesúhlasím s tým. Chcem o tom hovoriť, neviem, čo s tým mám urobiť. Myslím si, že by pravda mala vyjsť najavo. Nevidím východisko, som frustrovaná, verím, že existuje spravodlivosť,“ vyjadrila sa Molnárová.

Týmito obvineniami sa dokonca zaoberala už aj polícia. „Príslušnému útvaru Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku bolo zo strany Okresnej prokuratúry v Pezinku odovzdané k vybaveniu trestné oznámenie týkajúce sa podozrenia z trestného činu sexuálneho zneužívania. Trestné konania bolo v jednej časti odmietnuté a v jednej časti právoplatne zastavené,“ uviedol hovorca KR PZ Bratislava Michal Szeiff.

Obvinenia odmieta aj samotný Malachovský, podľa ktorého ide len o Petrin pokus zviditeľniť sa. „Takéto klamstvo a špinavosti si v podstate nezaslúžia môj koment. Nevychádzam z údivu, že niekoho poslaním v živote je škodiť takýmto spôsobom. Je mi úprimne ľúto, že nedostatok práce a záujmu o jej osobu ju dohnal k tomu, aby sa zviditeľňovala týmto spôsobom. Ja len verím, že zlo a lož nezostanú nepotrestané!“ povedal pre Nový Čas Sväťo.

A zastala si ho dokonca aj exmanželka Ľubica Čekovská, ktorá sa s hercom nerozišla práve v najlepšom. „Nikdy som nič také u nás nespozorovala. Sväťo je normálny zdravý muž. Ja tomu neverím, sú to nezmysly,“ povedala denníku bez pochybností hudobníčka. No Molnárová vraj situáciu nemieni nechať len tak. Ide však o veľmi vážne obvinenia, pre ktoré nemá dôkazy. V konečnom dôsledku sa môže stať, že s obvinením na krku odíde práve ona - za ohováranie.