Najškaredší český herec: Matka sa ho zbavila...

PRAHA - Nenarodil sa do dobrých podmienok. Herec Karel Effa bol nemanželským dieťaťom a hoci jeho matka nemala odvahu zbaviť sa nechceného plodu pred jeho narodením, vzdala sa ho potom. Dnes je to už 100 rokov...

Karel Effa sa narodil 23. mája 1922 ako Karel Effenberger. Na svet prišiel ako nemanželské dieťa.

On sám neskôr prezradil, že matka sa ho chcela ako nechceného dieťaťa zbaviť. No urobila tak nakoniec až po jeho narodení. Karla tak vychovávali iní ľudia. Neskôr si ho síce mama prišla vziať naspäť, no on si nevedel zvyknúť.

Ako 18-ročný bojoval v Taliansku a vo vojenskom kabarete objavil svoju vášeň pre herectvo. Objavil sa vo viac ako 80 filmoch, išlo však o vedľajšie postavy. Jeho vzhľad ho zvyčajne predurčoval na negatívne roly. Mnohí dokonca hovoria, že išlo o najškaredšieho českého herca. „Ako mu ten Pán Boh v tvári veľmi nepomohol, tak o to mal väčšiu a krajšiu dušičku,” skonštatoval herec Ladislav Županič.

Účinkoval v snímkach ako Pyšná princezná, Princezná so zlatou hviezdou, Baron Prášil, Limonádoyý Joe alebo Konská opera, Šialene smutná princezná, Štyri vraždy stačia, miláčik, Pane, vy ste vdova, Noc na Karlštejne, Adela ešte nevečerala, Perinbaba...

Osudnou sa mu stala zákerná rakovina. Tá mu vzala život 11. júna 1993. V tom roku sa dostal na obrazovky seriál Arabela sa vracia, kde si Effa zahral naposledy.