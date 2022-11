Český herec si užíval aj vo vysokom veku: Nie je to márne... O 26 rokov mladšia partnerka!

PRAHA - Keď vo veku 90 rokov poskytoval rozhovor, vyhlásil herec Lubomír Kostelka, že s erotikou by to u neho vôbec ešte nemuselo byť márne. Len tri roky predtým totiž mal vzťah s o 26 rokov mladšou lekárkou. Dnes si pripomíname výročie jeho smrti.

Lubomír Kostelka sa narodil 31. marca 1927 v Přerove, kde jeho otec pracoval ako strojvodca na železnici. Prežil tam svoje detstvo, aj keď počas prázdnin chodieval do Vyškova na Morave, odkiaľ pochádzala jeho mama.

Nastúpil na obchodnú akadémiu, no počas okupácie ho vylúčili, a tak sa vyučil za elektrikára. Nastúpil potom na elektrotechnickú priemyslovku a tam sa zoznámil so svojím dlhoročným kamarátom, legendárnym hercom Vladimírom Menšíkom. Popri matke, ktorá mu tiež vštepovala lásku k divadlu, ho práve toto stretnutie nasmerovalo k hereckej profesii. Začali spolu študovať na dramatickom oddelení brnianskeho konzervatória, ktoré sa neskôr pretransformovalo na Janáčkovu akadémiu múzických umení.

V roku 1953 začal hrať v divadle v Českom Tešíne, potom prešiel do Divadla bratří Mrštíků v Brně. V roku 1956 sa Lubomír Kostelka presťahoval do Prahy. Menšík mu sprostredkoval stretnutie s Janom Werichom, ktorý ho prijal do svojho súboru ABC.

Galéria fotiek (4) Lubomír Kostelka

Zdroj: NFA

V roku 1963 však opäť spolu s Menšíkom začali pracovať takmer výhradne pre film a televíziu a v divadle Kostelka hosťoval zriedkavejšie. Prvými filmami, v ktorých sa roku 1957 Lubomír Kostelka objavil, bola Škola otců (réžia Ladislav Helge) a satira Konec jasnovidce (Vladimír Svitáček, Jan Roháč).

V 60. rokoch 20. storočia si zahral v celej sérii populárnych komédií, napríklad Kdo chce zabít Jessii? (Václav Vorlíček, 1966), či Fantom z Morrisvillu (Bořivoj Zeman, 1966), kde stvárnil svojrázneho indického fakíra chovajúceho tigre. Hneď počas roka 1967 prišli ďalšie komédie Přísně tajné premiéry (Martin Frič), experimentálny pospiatky premietaný Happy end (Oldřich Lipský) či paródia na špionážne filmy Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky (Václav Vorlíček). Výnimočný bol Případ pro začínajícího kata (Pavel Juráček, 1969), v ktorom si Lubomír Kostelka zahral svoju jedinú hlavnú postavu Gullivera.

V legendárnej komédii Pane, vy jste vdova! (Václav Vorlíček, 1970) stvárnil lojálneho komorníka a v ďalšej snímke Čtyri vraždy stačí, drahoušku (Oldřich Lipský, 1970) hral pre zmenu policajta. V komédii Jak utopit Dr. Mráčka aneb konec vodníků v Čechách (Václav Vorlíček, 1974) sa podobne ako v množstve ďalších filmov stretol so svojím priateľom Vladimírom Menšíkom. Spolu nielen hrávali, ale často aj popíjali a oslovovali sa dôverne "Ládine" a "Lubine".

Galéria fotiek (4) Lubomír Kostelka

Zdroj: ČT

Už v staršom veku hral Kostelka v "seniorskom" filme Vladimíra Michálka Babí léto (2001). Podobne dlhý by bol aj zoznam seriálov, v ktorých Lubomír Kostelka účinkoval. Väčší priestor dostal napríklad vo vojnovom seriáli Vlak dětství a naděje (Karel Kachyňa, 1985), v prvorepublikovom poetickom seriáli Bylo nás pět (Karel Smyczek, 1994) a v populárnom Ranči u zelené sedmy (Miroslav Balajka), ktorý nakrúcal až do roku 2005.

Spomienky na Vladimíra Menšíka spracoval v knihe Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, do ktorej zakomponoval aj svoje kulinárske skúsenosti. Práve varenie a chalupárčenie patrili k veľkým koníčkom Lubomíra "Lubina" Kostelku, ktorý trávil na vidieku aj roky dôchodku. Za vedľajšiu úlohu v snímke Kuře melancholik (Jaroslav Brabec, 1999), bol nominovaný na Českého leva.

Lubomír Kostelka zomrel 28. novembra 2018 vo veku 91 rokov po náhlej srdcovej príhode.

Len rok a pol predtým bol pri oslave svojej 90-ky ešte naozaj vitálny. „Čo sa týka erotiky, ešte by to nemuselo byť úplne márne. Sám som len tri roky. Predtým som žil s jednou doktorkou, gynekologičkou, bola o 26 rokov mladšia,” vyhlásil vtedy pred novinármi.