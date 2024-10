Syn (62) legendárneho Vladimíra Menšíka (†58): PODOBU s otcom NEZAPRIE!

(Zdroj: CT)

PRAHA - Vladimír Menšík patril k veľkým hviezdam českej kinematografie. A hoci ho čakalo ešte mnoho veľkých úloh, zomrel predčasne - ako 58-ročný v roku 1988. Fanúšikovia však naňho nezabúdajú a na cenách Artes získal historicky prvé ocenenie in memoriam. Prevzal ho jeho syn Jan (62)... Aha, podobu s otcom nezaprie!

Ocenenie odovzdával režisér Jiří Adamec, ktorý ako posledný z brandže s hercom rozprával. „Točili sme na konci mája v Brne obľúbenú súťažnú reláciu Dva z jednoho města. Laďa mi zavolal, že nemôže prísť na generálnu skúšku a nezúčastní sa ani prenosu. Bolo mu veľmi zle a aj keď bol v Brne, nedokázal už prísť,“ popísal posledné hodiny jeho života.

Menšík zomrel 29. mája, krátko po natáčaní. Herca celý život trápila astma a navyše mu praskol vred. Krvácal do brucha a napriek veľkej snahe lekárov, mu už nebolo pomoci. Ocenenie Artes in memoriam prevzal syn legendy Jan Menšík, ktorý podobu so svojim slávnym otcom rozhodne nezaprie. A vyjadril aj názor na súčasnú televíznu tvorbu.

„Humor, ktorý robil otec, tu chýba,“ povedal Honza, podľa ktorého je ten súčasný často príliš vulgárny. „Keby vyradili z vysielania všetko to, kde otec hral a účinkoval, tak by Česká - ale čo Česká, žiadna televízia nemala čo hrať!“ dodal hercov druhorodený syn, ktorý podobne ako jeho otec, pracuje vo filmovom priemysle - nie však ako herec, ale ako asistent réžie.

