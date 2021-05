Slávny Stevie Wonder: Viete, ako sa volá v skutočnosti?

LOS ANGELES - Od narodenia je slepý, no podarilo sa mu dobyť svetové hitparády. Na scéne pôsobí ako Stevie Wonder, no narodil sa s úplne iným menom.

Stevland Hardaway Judkins - tak znie jeho rodné meno - sa narodil 13. mája 1950 v meste Saginaw amerického štátu Michigan. Od narodenia je slepý, od malička prejavoval výnimočný cit pre hudbu. Jeho prvým nástrojom bola už v štyroch rokoch fúkacia harmonika, neskôr sa naučil hrať na klavíri aj ďalších nástrojoch. Na konci 50. rokov sa s matkou aj súrodencami presťahovali do Detroitu.

Keď mal desať rokov, dostal sa do nahrávacieho štúdia spoločnosti Tamla Motown v Detroite, ktorá združovala výlučne černošských autorov a interpretov populárnej hudby. Prvý singel s nahrávkou I Call It Pretty Music vyšiel 16. apríla 1962, to ešte nemal dvanásť. Do prvej stovky hitparády sa nedostal.

V septembri 1962 vyšla aj debutová LP platňa The Jazz Soul of Little Stevie. Šéfovia Motownu však verili v úspech a Stevie dostal nové umelecké meno Little Stevie Wonder (malý zázrak Stevie. Rok nato mal prvý veľký hit, 13. mája 1963 mu vyšiel singel Fingertips. Táto skladba z koncertu so Stevovým spevom a hlavne ústnou harmonikou sa dostala na 1. miesto hitparády. Koncert sa nahrával v Detroite a jeho záznam vyšiel aj na LP s názvom 12 Year Old Genius. Aj tá sa dostala na 1. miesto rebríčka.

V marci 1965 vystupoval prvýkrát na anglickom turné, hitmi boli jeho ďalšie piesne Uptight, I'm Wondering či For Once In My Life. V máji 1969 sa v Bielom dome stretol s prezidentom Richardom Nixonom. Výbor pre starostlivosť o postihnutých ľudí mu udelil vyznamenanie Za mimoriadny prínos. Ďalšími jeho hitmi sa stali skladby My Cherie Amour, Yester-me, Yester-you, Yesterday a Never Had A Dream Come True. Oženil sa 14. septembra 1970, za manželku si zobral sekretárku firmy Tamla Motown Syreetu Wright.



V lete roku 1972 ho pozvali Rolling Stones, aby spoločne odohrali 50 koncertov po USA a Kanade. Počas ďalšieho turné mal v auguste 1973 vážnu autonehodu a štyri dni ležal v kóme. Po zranení vystúpil prvýkrát až v marci 1975 v newyorskej Madison Square Garden. V máji 1977 sa na prvom mieste americkej hitparády ocitla skladba Sir Duke, ktorú venoval známemu džezmenovi Duke Ellingtonovi.



V decembri 1978 koncertoval Stevie Wonder v slávnej newyorskej Metropolitnej opere. Po šesťročnej prestávke podnikol v septembri 1980 anglické turné a šesťkrát vypredal londýnsky štadión Wembley.

V roku 1984 mal v Spojených štátoch premiéru film The Woman In Red. Režisérom filmu bol Gene Wilder, hudbu k filmu zložil aj Stevie Wonder. Superhitom z neho sa stala pieseň I Just Called To Say I Love You. Viedla rebríčky v Amerike aj Anglicku a Stevie za ňu získal zlatú platňu aj Oscara. Toho venoval Nelsonovi Mandelovi. Znova úspešný bol potom v septembri 1985, americkú hitparádu viedol so skladbou Part–Time Lover, ktorá bola v Spojených štátoch unikátom, viedla americký popový rebríček, rhythm & bluesový, disko rebríček aj hitparádu súčasnej hudby.



V januári 1986 na počesť výročia narodenín Martina Luthera Kinga usporiadal Stevie Wonder tri koncerty – vo Washingtone, New Yorku a Atlante, 11. júna 1988 vystúpil aj na benefičnom koncerte k 70. narodeninám Nelsona Mandelu. Do Siene slávy ho uviedli 18. januára 1989. V tom istom roku 29. mája vystúpil aj v Prahe na Strahovskom štadióne a o deň neskôr v Bratislave na Tehelnom poli.



V januári 2009 spieval Stevie Wonder na inauguračnej oslave prezidenta Baracka Obamu, ten ho v roku 2014 ocenil Prezidentskou medailou slobody. V auguste 2018 spieval na pohrebe Arethy Franklin.