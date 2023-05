Bývalý James Bond po vyše 20 rokoch: Starý, šedivý a... Stále sexi!

Pierce Brosnan sa narodil 16. mája 1953 v írskom meste Navan. Detstvo prežil u svojich starých rodičov. Keď sa jeho matka druhý raz vydala, presťahoval sa za ňou do Londýna.

Strednú školu nedoštudoval a živil sa rôznymi príležitostnými prácami. Jeho herecká kariéra odštartovala, keď ako 16-ročný začal účinkovať v divadle The Oval House v Londýne. Čoskoro už vystupoval na pódiu vo West Ende.

Keď prišiel do USA, mal 27 rokov. Jeho filmovým debutom bola krimidráma The Long Good Friday (1980). V ten istý rok sa Pierce Brosnan oženil s herečkou Cassandrou Harrisovou, s ktorou mal tri deti.

Galéria fotiek (5) Stephanie Zimbaist a Pierce Brosnan

V roku 1982 sa objavil v seriáli Nancy Astor, za ktorý bol nominovaný na Zlatý glóbus ako najlepší herec vo vedľajšej úlohe. Nasledoval detektívny seriál Remington Steele (1982 – 1987) a snímky Kočovníci smrti (1986), Podvodníci (1988) či Pán Johnson (1990).

V roku 1991 herca zasiahla tragická udalosť. V dôsledku rakoviny totiž náhle zomrela jeho manželka. Filmovú kariéru, ktorej vrchol mal ešte iba pred sebou, to našťastie nepoznačilo a postupne účinkoval vo filmoch ako Otec v sukni (1993) či Malér (1993).

Brosnan odštartoval svoju rolu agenta 007 Jamesa Bonda v novembri 1995, kedy sa diváci dočkali premiéry snímky James Bond: Zlaté oko. Jeho neodolateľný pohľad a nonšalantne podané hlášky z neho urobili snáď najväčšieho konkurenta legendárneho Seana Conneryho. Pokračovanie účinkovania v bondovkách prišlo v roku 1997 so snímkou James Bond: Zajtrajšok nikdy nezomiera. O dva roky neskôr sa herec objavil v ďalšom diele Jamesa Bonda Jeden svet nestačí (1999). Poslednýkrát sa predstavil ako Agent 007 v pokračovaní James Bond: Dnes neumieraj (2002).

O tom, že britského superšpióna v piatom filme Brosnan už hrať nebude, írsko-amerického herca telefonicky informovali producenti série. Umelca rozhodnutie producentov podľa jeho vlastných slov skôr potešilo ako zarmútilo, lebo Bonda začal už vraj mať plné zuby.

Pomedzi natáčania Bondoviek sa predstavil vo filmoch ako Dve tváre lásky (1996), Robinson Crusoe (1997), Aféra Thomasa Crowna (1999) či Zákon príťažlivosti (2004). Účinkoval aj vo filme Matador (2005), za ktorý získal nomináciu na Zlatý glóbus za najlepší mužský výkon v dramatickej úlohe.

Jeho kariéra pokračovala muzikálom Mamma Mia! (2008), filmami Muž v tieni (2010), Novembrový muž (2014). V milostnom trojuholníku s hviezdnymi herečkami Jessicou Alba a Salmou Hayek sa objavil v romantickej komédii Láska po anglicky (2014). Nasledoval film Skrytý nepriateľ (2016), muzikál Mamma Mia! Here We Go Again (2018) alebo hudobná komédia Eurosong: Príbeh skupiny Fire Saga (2020).

Po dosiahnutí vrcholu hereckej kariéry Brosnan rozšíril rozsah svojej filmovej práce založením vlastnej produkčnej spoločnosti Irish DreamTime, ktorá doteraz vyprodukovala 12 filmov.

So svojou druhou manželkou – novinárkou Keely Shaye Smith sa zosobášil v roku 2001 a majú spolu dve deti. Sú aktívni v otázkach životného prostredia a natočili spoločne dokumentárny film Poisoning Paradise. Za ich trvalý záväzok voči životnému prostrediu ich ocenili napríklad Inštitút Jane Goodall, Sieň slávy životného prostredia (Environmental Hall of Fame) či nezisková medzinárodná skupina The Natural Resources Defense Council.

Herec sa venuje aj maľbe obrazov, číta lyriku Jevgenija Jevtušenka, Edwarda Estlina Cummingsa a Williama Butlera Yeatsa. Pierce Brosnan bodoval v rôznych rebríčkoch. Najsexi mužom sveta sa stal v roku 2001, v roku 2006 obsadil druhé miesto v rebríčku mužov s najerotickejším hlasom.

A pre mnohé ženy je sexi až dodnes. Charizma totiž nestarne a hoci Brosnan oslavuje 70 rokov, stále vie zapôsobiť akýmsi chlapčenským šarmom.