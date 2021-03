Herečka zo slávneho sitkomu po rokoch: Páni, je z nej úplne iný človek!

LOS ANGELES - Spoznali by ste ju? Na prelome milénia sa tešili veľkej popularite viaceré seriály a sitkomy. Smelo k nim možno zaradiť naprílklad počin Tie roky sedemdesiate, ktorého súčasťou bola aj herečka Laura Prepon. Tá stvárnila ryšavú sympaťáčku Donnu. Práve dnes oslavuje svoje 41. narodeniny a v priebehu rokov sa dosť zmenila. Pozrite!

Laura Prepon sa narodila 7. marca 1980 ako najmladšia z piatich súrodencov. O otca prišla, keď mala len 13 rokov. Zomrel počas operácie srdca.

Počas strednej školy sa Laura venovala baletu a moderným tancom. Neskôr študovala herectvo a od pôsobenia v divadle bol už len skok pred kamery. Istý čas sa venovala aj modelingu.

Za prelomové možno označiť jej účinkovanie v sitkome Tie roky sedemdesiate, kde si ako červenovláska získala mnohých priaznivcov. Spoemnúť ale treba aj počiny Beštia Karla, Dievča vo vlaku, či seriály Ako som spoznal vašu matku a Orange Is The New Black.

Laura Prepon ako jedna z hviezd sitkomu Tie roky sedemdesiate. Zdroj: Carsey-Werner Distribution

Prepon má za sebou viacero vzťahov. V minulosti randila napríklad s Christopherom Mastersonom, ktorý v sitkome Tie roky sedemdesiate stvárňoval jej brata. Jej osudovým mužom je napokon Ben Foster, za ktorého sa v lete 2018 vydala. Dvojica má spolu dcérku Ellu (3) a vo februári minulého roka sa im narodil syn. Sympatická herečka sa netají tým, že je scientologička.

Laura Prepon s manželom. Zdroj: SITA/AP

V priebehu rokov Laura viackrát zmenila imidž. Bola aj blondínkou, avšak v posledných rokoch je verná čiernej farbe vlasov. Fanúšikom sa pokojne ukáže aj bez mejkapu a treba uznať, že hoci sa zmenila, pribúdajúce roky jej na šarme vôbec neuberajú.

FOTO: Takto aktuálne vyzerá dvojnásobná mamina Laura Prepon.