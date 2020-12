Vyše 30 rokov zabával ľudí: Slávny playbackový spevák zomrel počas turné

Roberto Alphonso „Bobby“ Farrell sa narodil na karibskom ostrove Aruba 6. októbra 1949. Školu opustil ako 15-ročný a stal sa námorníkom. Potom pracoval ako DJ, až kým mu v Nemecku neprišla do cesty obrovská príležitosť.

Jeho kamarátka ho pozvala do formácie Boney M, ktorú založil Frank Farian, nie veľmi úspešný spevák nemeckých šlágrov. Rozhodol sa presedlať na černošskú hudbu, ale nemohol s ňou vystupovať on sám. A tak vznikla diskotéková formácia, ktorá prerazila v roku 1978 vďaka hitu Daddy Cool.

Samozrejme sa prišlo na to, že s Bobby nie je zdatným spevákom a využíva playback. „Je celkom pochopiteľné, že sa Frank Farian dal na pódiu zastupovať exotickým Farrellom,“ povedala po rokoch pre BBC speváčka Liz Mitchell. „On sám bol biely Nemec, ale hudba Boney M bola plná slnka a Afriky.“

Skupina, ktorá mala sídlo v Nemecku, sa rozpadla v roku 1986. Dovtedy dobýjala svet aj ďalšími diskohitmi ako "By the Rivers Of Babylon", "Ma Baker", "Rasputin" či "Kalimba de Luna". Slávu získala Boney M v Európe, USA aj v Sovietskom zväze a ďalších jeho satelitných krajinách, vrátane vtedajšieho Československa.

Zdroj: TASR

Bobby neskôr pod rovnakým menom vystupoval s inými speváčkami a koncertoval ešte aj ako 61-ročný. A práve na turné v Rusku ho zastihla smrť. Jeho agent John Seine uviedol, že Farrella 30. decembra 2010 našiel mŕtveho v jeho hotelovej izbe v Petrohrade hotelový personál, keď hudobník nereagoval na telefonický budíček.

Farrell podľa agenta vystupoval podľa plánu v stredu v neskorých večerných hodinách, ale pred vystúpením aj po ňom sa sťažoval na problémy s dýchaním. Napriek ťažkostiam koncert úspešne absolvoval a všetko prebiehalo normálne, uviedol vtedy Seine a dodal, že smrť Farrella je obrovským šokom. Neskôr lekári uviedli, že Bobby Farrell zomrel na infarkt.