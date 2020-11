Najťažšie chvíle hviezdy zo Scary Movie: Na tento deň nikdy nezabudne!

Anna Faris sa narodila 29. novembra 1976. Jej rodičia ju už od útleho detstva podporovali v ceste za snom stať sa herečkou. Účinkovala v rôznych reklamách a ako 9-ročná predviedla svoj talent v Seattle Repertory Theather.

Anna Faris ako malé dievčatko. Zdroj: Instagram

Pred kamerami sa prvýkrát objavila v roku 1991 v televíznom filme Deception: A Mother´s Secret. Väčšia úloha prišla v roku 2000 v horore Alej milencov a obľúbenej komédii Scary Movie. Účinkovala aj v ďalších pokračovaniach a prišli tiež ďalšie ponuky. Spomenúť možno filmy Skrotená hora, Mamičkin maznáčik, Diktátor, či 22 Jump Street. Zahrala si v seriáli Priatelia a Vincentov svet. Mala tiež vlastný sitcom s názvom Mama.

Anna Faris vo filme Scary Movie. Zdroj: Dimension Films

Čo sa týka súkromia, prvýkrát sa vydávala v roku 2004 za herca Bena Indru. Dvojica spečatila svoju lásku svadbou po 11 rokoch randenia. V roku 2008 ich súd rozviedol. V tom čase bola už zamilovaná do svojho druhého muža - Chrisa Pratta. Za neho sa vydala v lete 2009 a tvorili ozaj sympatický pár.

Anna Faris a Chris Pratt tvorili sympatický pár. Zdroj: SITA

Dvojici sa v auguste 2012 narodil synček Jack. Na svet sa však vypýtal o deväť týždňov skôr. Tehotná Anna sa v noci zobudila na to, že jej odtiekla plodová voda. „Zobudila som sa a celá posteľ bola mokrá. Napriek tomu, že som cítila, že tá tekutina vychádza z mojej vagíny, ovoňala som ju, aby som sa uistila, či to nie je moč,” šokovala otvorenosťou v jednom z rozhovorov slávna blondínka. „Bol to veľký šok a mne sa zrazu zmenil celý svet. Prepadol ma veľký strach. Predstava, že by moje dieťatko prišlo na svet o dva mesiace skôr, bol desivá,” dodala.

Chlapček, ktorému dvojica dala meno Jack, mal viacero komplikácií. Pár dní po narodení mu krvácal mozog a bolo nevyhnutné, aby podstúpil viacero operácií. Dnes má problém so zrakom a slabšie svaly na nohách, ale je povaźovaný za zdravé dieťa.

Anna Faris priviedla svojho synčeka na svet 9 týždňov pred termínom pôrodu. Zdroj: Instagram

Aj keď Annu a Chrisa táto skúsenosť zblížila, ich cesty sa napokon s odstupom času rozišli. Rozviedli sa v roku 2018. Pratt je momentálne ženatý so Schwarzeneggrovou dcérou - Katherine, ktorá mu pred troma mesiacmi porodila dcérku.

Faris je šťastná po boku kameramana Michaela Barretta, s ktorým sa vo februári tohto roka zasnúbili.