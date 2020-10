Kedysi najkrajšia žena sveta: Slávna herečka sa vydávala päťkrát!

Rita Hayworth, vlastným menom Margarita Carmen Cansin, sa narodila 17. októbra 1918 v New Yorku (USA). Otec Španiel a matka Britka boli profesionálni tanečníci. Budúca herečka sa stala tiež členkou obľúbenej tanečnej estrády rodiny Cansinovcov. Spolu s otcom účinkovala v nočných kluboch v Kalifornii i v mexickej Tijuane. Práve tam si ju všimli filmoví tvorcovia a producenti.

Svoju prvú zmluvu podpísala už ako 17-ročná s filmovou spoločnosťou Fox Studio v roku 1935 a po jej vypršaní s ďalšou prestížnou Columbia Pictures v roku 1937. Práve vtedy začala používať svoje herecké meno Rita Hayworth.

Prvý významný filmový úspech sa dostavil v dráme Howarda Hawka Only Angelkes Have Wings (Len anjeli majú krídla, 1939). Režisér Peter Bogdanovich k filmu poznamenal: „Ak ste nevideli Caryho Granta, Jeana Arthura a Ritu Hayworth v romantickej a vzrušujúcej dráme Howarda Hawksa z roku 1939, nevideli ste najúchvatnejší, najpôsobivejší a najzábavnejší film, aký kedy vznikol.“

Herečka ešte v čase, keď mala zmluvu s Columbia Pictures, prijala rolu aj v snímkach Susan and God (1940) v réžii oscarového George Cukora a v romantickej komédii spoločnosti Warner Bros The strawberry blonde (1941) v spoločnosti Metro Goldwyn Mayer. Filmová diva sa objavila aj v roli necudnej a zvodnej Dońi Sol des Muire v dráme Blood and Sand (Krv a piesok, 1941).

Vďaka farbe vlasov sa zaradila medzi najkrajšie rusovlásky Hollywoodu. Fotografie herečky vyvolávali senzáciu, zapĺňali stránky časopisov a plagáty s jej podobizňou zaplavili krajinu. Ako píše portál deutschlandfuk.de, Rita Hayworth bola v 40. rokoch 20. storočia považovaná za najkrajšiu ženu sveta a bohyňu sexu.

Spoločnosť Columbia Pictures sa postarala o to, že Rita sa stala najžiadanejšou filmovou herečkou 40. rokov minulého storočia. Vďačila za to aj prezidentovi tejto spoločnosti Harrymu Cohnovi, ktorý predvídal jej umelecký prínos do sveta filmu, po snímke Tales of Manhattan (Historky z metropole, 1942) nakrútenej v Twentieth Century Fox, rozhodol, že herečka nebude nakrúcať v iných štúdiách.

Tanečné kreácie herečky vynikli v muzikáloch You'll Never Get Rich (Nikdy nezbohatneš, 1941) a You were never lovelier (Krajšia ako sen, 1942). Legendárny tanečný partner herečky Fred Astaire vo svojej autobiografii napísal, že tancoval s dokonale vytrénovanou a jedinečnou osobnosťou v oscarovej My Gal Sal (Moje dievča Sally, 1942) a Cover Girl (Dievča mesiaca, 1944). Nemalý úspech dosiahol aj film The Lady from Shanghai (Dáma zo Šanghaja, 1947), kde si herečka zahrala aj so svojím druhým manželom Orsonom Wellesom. Za najslávnejšiu rolu umelkyne je považovaná preslávená Gilda z čierobieleho filmu z roku 1946. Ten kritika označila za najzvláštnejší príbeh lásky a nenávisti.

Ďalší film z roku 1948 The loves of Carmen bol prvým v produkcii Columbia Pictures a zároveň i vlastnou produkčnou spoločnosťou Rity Hayworth The Beckworth Corporation. Ku koncu 40. rokov herečka svoju kariéru na nejaký čas prerušila, pretože sa vydala za pakistanského princa Alyho Khana, ktorý v New Yorku zastával funkciu veľvyslanca Pakistanu pri OSN. Mediálne šialenstvo nastalo, keď sa pár presťahoval do Európy. V poradí už tretie manželstvo sa však nevydarilo a herečka sa opäť vrátila do USA, kde nakrútila vydarené snímky Affair in Trinidad (1952) a Salome (1953).

Za muzikál Miss Sadie Thompson (Slečna Sadie Thompsonová,1953) zožala veľké uznanie a dostala i cenu kritiky. Rita Hayworth zožala slávu aj v oscarovej dráme Separate Tables (Oddelené stoly, 1958) či po boku Garyho Coopera vo westerne They Came to Cordura (Cesta do Texasu, 1960). V roku 1965 bola nominovaná na Zlatý Glóbus za pohybové kreácie v dráme Circus world (Cirkusový svet), kde hrala po boku Johna Wayna a Claudie Cardinale.

V roku 1977 si Rita Hayworth odniesla cenu National Screen Heritage Award za svoj prínos k filmu. Životopisná dráma Rita Hayworth: The Love Goddess (1983) v hlavnej úlohe s Lyndou Carter odhalila aj smutné okamihy života herečky, vrátane zneužívania, ktoré zažila v rodine.

Rita bola celkovo vydatá päťkrát, prvý raz sa postavila pred oltár ako 18-ročná. Zomrela 14. mája 1987 v Kalifornii, podľahla Alzheimerovej chorobe.