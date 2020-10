Fešák Aragorn z Pána prsteňov zostarol: Už má 62... Spoznáte ho ešte?!

Viggo Peter Mortensen sa narodil 20. októbra 1958 v New Yorku americkej matke a dánskemu otcovi. Počas svojho života žil vo Venezuele, Dánsku, Argentíne a po rozvode rodičov sa jeho matka usadila v New Yorku. Tam potom vyštudoval na univerzite španielčinu, no po škole odišiel do Dánska. Neskôr sa opäť vrátil do Ameriky, aby odštartoval svoju hereckú kariéru.

Zdroj: Nicolas Entertainment

Pred kamerami sa začal objavovať v polovici 80. rokov. V roku 1987 hosťoval v populárnom seriáli Miami Vice. V 90. rokoch hral menšie úlohy vo viacerých filmoch, objavil sa napríklad v snímke G. I. Jane.

A potom ho Peter Jackson obsadil do trilógie Pán Prsteňov ako Aragorna. Bol náhradníkom za iného herca a podľa bonusových materiálov na DVD vzal úlohu len preto, že jeho syn mal vášeň pre Tolkienove romány.

Nakoniec sa ale osvedčil, majster šermiar napríklad povedal, že Viggo bol najlepší šermiar, akého kedy trénoval. Mortensen pri mnohých scénach odmietol kaskadéra a utŕžil pri nakrúcaní viacero zranení.

Zdroj: New Line Productions

Neskôr hral vo filmoch ako Hidalgo, Dejiny násilia, Prísľuby z východu, Na ceste či Zelená kniha.

Mortensen však nie je len herec, je aj spisovateľ, hudobník, básnik, fotograf a maliar. Ľudia z brandže o ňom často hovoria nie ako o hercovi, ale ako o umelcovi, ktorý hrá. Okrem toho ovláda niekoľko jazykov – plynulo hovorí dánsky, anglicky, francúzsky a španielsky, dohovorí sa aj taliansky a katalánsky, rozumie tiež švédsky a nórsky.

Dnes oslavuje 62 rokov a na niektorých snímkach z posledného obdobia sa na Aragorna už príliš nepodobá. No stále vyzerá dobre.