Pamätáte si túto tvár? Po dvoch rokoch v ústraní nás opustila ďalšia herecká legenda...

ZVOLEN - Po smrti manželky bol naladený pomerne negatívne. Uvedomoval si, že po dvoch infarktoch a s kardiostimulátorom tu už dlho nebude... Tento rok nás opustil legendárny Andrej Mojžiš, ktorý by dnes mal 95 rokov.

Bol osobnosťou slovenského divadelníctva, prezývali ho "šľachticom i grófom slovenského divadla". Pre mnohých bol i kovbojom pre svoj ležérny štýl v obliekaní a neodmysliteľné kovbojky na nohách. Vysoký, štíhly elegán, ostro rezaná tvár, zaujímavá farba hlasu. Herec s neobyčajnou charizmou, ktorý zostal po celý život skromný. Napriek ponukám z mnohých divadiel zostal vo svojom domovskom divadle po celý čas. Nevymenil ho ani za Slovenské národné divadlo (SND). "A prečo by som mal? Veď aj tu sú ľudia," dôvodil.

Andrej Mojžiš sa narodil 16. októbra 1925 v Kremnici. S divadlom začínal v ochotníckom divadle v Bartošovej Lehôtke a v Kremnici. Krátky čas pôsobil aj v Armádnom súbore Víta Nejedlého v českej Prahe. K profesionálnemu divadlu sa dostal náhodou. Sprevádzal kamaráta Antona Vozára na konkurz do zvolenského divadla ako sparingpartner. Prijali ich oboch.Hercom DJGT vo Zvolene sa stal 1. augusta 1953. Na javisku DJGT vytvoril Mojžiš vyše 160 postáv. Bol Merkutio zo Shakespearovho Romea a Júlie, Prospero z jeho Búrky a šašo Feste z Večera trojkráľového. Predstavil sa aj ako Vojnický z Anny Kareniny, Tartuffe od Moliéra, profesor Higgins z hry G. B. Shawa Pygmalion, Starec z rovnomennej hry Gorkého, Willi Lomen z hry Smrť obchodného cestujúceho od A. Millera. Obsadili ho do titulných postáv v hrách Mikuláš Kopernik, Don Juan a Don Quijote, ale stvárnil aj postavy z diel od Chalupku, Soloviča, Zahradníka, Sokola a iných slovenských autorov. Exceloval v hrách založených na brisknom dialógu: Milý luhár od J. Kiltyho v tandeme s K. Dubovicovou, talianskej komédii Svadba pána Papagatta so Z. Gillovou a i.

Marína Kráľovičová a Andrej Mojžiš Zdroj: RTVS



Herec Andrej Mojžiš často účinkoval aj v spevohre v Banskej Bystrici. Okrem toho pracoval v rozhlase (relácia Sobotník z banskobystrického štúdia) a ako vidiecky herec dostal mnoho príležitostí vo filme a televízii: Drak sa vracia (1967), Očovské pastorále (1973), Sebechlebskí hudci (1975), Nepokojná láska (1975, seriál), Louis Pasteur (1976), Jedenáste prikázanie (1976, seriál), Chlap prezývaný Brumteles (1982), Výlet do mladosti (1983), Tá tajovská voda mútna (1987), Rozruch na onkológii (1991), Starožitné zrkadlo (1996), Nedodržaný sľub (2009) a i.



Za celoživotnú prácu v divadle, získal Andrej Mojžiš viacero ocenení: Cena Jozefa Kronera za celoživotné dielo (2000), štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky (2007), Cena Čestný Motýľ za celoživotný prínos pre DJGT (2008), Cena Kvet kultúry a umenia Banskobystrického samosprávneho kraja (2009).

Andrej Mojžiš zomrel 4. februára 2020 vo veku 94 rokov. Na verejnosti sa naposledy objavil v máji 2018.