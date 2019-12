Slávny český spevák: Rakoviny sa nebál, ale... Nedala mu šancu!

PRAHA - Rakovina je strašiakom pre všetkých ľudí. A vstúpila aj do života známeho speváka Karla Černocha. Ten sa jej však nebál a tvrdil, že diagnóza automaticky neznamená smrť. Bohužiaľ, zákernému ochoreniu nakoniec podľahol 27. decembra 2007.

Karel Černoch sa narodil 12. októbra 1943 v Prahe. Nedokončil štúdium na Strednej umeleckej škole Václava Hollara, vyučil sa za klampiara. Mal však umelecké sklony. Už jeho dospievanie formovala gitara, spev a láska k hudbe.

Od roku 1959 pracoval celých desať rokov ako rekvizitár Filmového štúdia Barrandov. Traduje sa, že keď ho tam začiatkom 60. rokov počul spievať a brnkať na gitaru Jan Werich, povedal mu: „Počúvajte, vy by ste mali skúsiť spievať ľuďom na javisku.” Budúci spevák dal na radu Wericha a začal sa profesionálne venovať hudobnej tvorbe.

Karel Černoch sa objavil aj pred filmovými kamerami - na snímke s hercom Miroslavom Vladykom Zdroj: CT

V 60. rokoch začínal ako rokenrolový a bigbítový spevák, so skupinou Juventus naspieval hity ako Nářek převozníka, Ona se brání či apelatívnu pieseň s politickým podtextom 18 minut. Podľa predstaviteľov režimu tento protestsong narážal na sovietsku inváziu 21. augusta 1968, hoci v skutočnosti vznikol už rok predtým.

Po prvej LP s názvom Páteční sa Karel Černoch začal profilovať ako spevák stredného prúdu. Zabodoval aj na Bratislavskej lýre v roku 1969. Textom víťaznej skladby, ktorá niesla názov Píseň o mé zemi, však obhajoval politiku Pražskej jari 1968. Pre Černocha tak nastali trpké roky - jeho život sprevádzalo šikanovanie a perzekúcie, zrušili mu všetky umelecké zmluvy a jeho pesničky sa nesmeli hrať. Fanúšikom sa mohol opäť predstaviť, až keď sa za interpretáciu piesne verejne ospravedlnil a zlatú trofej oficiálne vrátil.

Karel Černoch a Lucie Bílá Zdroj: Tv Nova

Vlastnú hudobnú skupinu s názvom Bonton si založil spevák v roku 1985. Po roku 1989 sa Černoch etabloval ako muzikálový herec a spevák. Hral v muzikáli 451 stupňů Fahrenheita, v muzikáli Les Miserábles stvárnil titulnú úlohu Jeana Valjeana. Od decembra 2000 účinkoval ako Abbé Faria vo výpravnom českom muzikáli Monte Cristo. Všestranný umelec pôsobil aj ako moderátor v pražskom Country rádiu i ako dabingový herec.

Vo svojom živote bojoval aj so závislosťou. „Z čias, keď som začínal s rock’n’rollom, som si priniesol dve neresti – alkohol a nikotín,” priznal kedysi spevák. Fajčenia sa zbaviť nedokázal, no alkoholu sa vzdal. „Okrem toho, že som začal mať problémy s vytriezvením, bol hlavným dôvodom kolega Jirka Wimmer. Práve s ním som zažil i momenty, keď bol závislý na alkohole a videl som odstrašujúce veci, ktoré to človeku spôsobuje,” prezradil.

Jiří Wimmer a Karel Černoch Zdroj: Tv Nova

Neskôr do jeho života vstúpila zákerná rakovina hrubého čreva. „Nesmiete sa pred tou potvorou triasť,” hovorieval. Ako dodal, ľudia sú vystrašení zo slova rakovina, lebo nie sú dostatočne informovaní a osveta je slabá. „Nejaká choroba neznamená, že je človek vyškrtnutý! Škrtnutý môže byť v jednej sekunde, stačí si sadnú za volant,” povedal raz.

No vyhrať sa mu tento životný zápas nepodarilo. Karel Černoch podľahol ťažkej chorobe 27. decembra 2007 v Prahe vo veku 64 rokov.