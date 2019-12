Takto vznikol slávny Fantozzi: Taká strašná nuda, že...

Paolo Villaggio sa narodil 30. decembra 1932 ako jeden z dvojičiek. S bratom Pierom boli úplne rozdielni. Ako postavou, tak aj záujmami a zameraním. Vyšší a štíhlejší Piero sa stal uznávaným matematikom a profesorom na vysokej škole. Malý a tučný Paolo štúdium práva nedokončil.

Zamieril do Anglicka, kde pracoval pre BBC. Neskôr dokonca pracoval ako navigátor v holandskej lodnej spoločnosti. Po návrate do Janova sa pokúsil byť spevákom. Nakoniec sa stal úradníkom, no po piatich rokoch nudnej práce sa rozhodol pre kariéru kabaretného komika. Jeho historky z kancelárie účtovníka mali úspech, čo ho neskôr inšpirovalo k tomu, aby vytvoril postavu smoliara Huga Fantozziho.

Zdroj: Maura International Films

Zdroj: Maura International Films

Taliani dokonca bežne používajú výraz "fantozziano", ktorým opisujú niečo trápne alebo smiešne. Príbehy účtovníka Fantozziho boli sfilmované vo viacerých počinoch. Keďže Paolo Villaggio bolo v očiach divákov zafixovaný ako zabávač, nemal v podstate šancu získať od režisérov iné, než komediálne úlohy.

Napriek tomu sa mu ale podarilo dostať aj do umelecky hodnotnejších filmov. Napríklad režisér Federico Fellini mu zveril zložitejšiu úlohu vo svojom poslednom filme Hlas luny.

Roberto Benigni a Paolo Villaggio Zdroj: Films A2

Na sklonku života trápili Paola zdravotné problémy súvisiace s cukrovkou. Vo veku 84 rokov zomrel 3. júla 2017 v nemocnici v Ríme, kde bol hospitalizovaný niekoľko dní.