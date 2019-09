Krásna Salma Hayek v 53 rokoch bez mejkapu: Fíha, tej to ale pristane

MEXICO - Sexepílu má stále na rozdávanie. Nedávno sa Salma Hayek (53) podelila so svojimi fanúšikmi o zmyselné fotografie z morských vĺn. A len pár dní pred svojimi dnešnými narodeninami im ukázala svoju tvár úplne bez mejkapu.

Salma Hayek sa narodila 2. septembra 1966. Svoju kariéru začala v mexickej telenovele, neskôr sa presunula do Hollywoodu a v 90. rokoch sa preslávila filmami ako Desperado alebo Wild Wild West.

Obrovský úspech dosiahla, keď stvárnila maliarku Fridu Kahlo vo filme Frida. Získala nominácie na prestížne ceny a film mal veľký ohlas a úspech nielen u divákov, ale aj u kritikov.

Napriek tomu sa Salma nevyhýbala ani seriálom, zahrala si v Škaredej Betty a Studio 30 Rock.

Samotná Salma si so svojím vzhľadom ale hlavu veru robiť nemusí. Aj po päťdesiatke má krivky, ktoré zaujmú nejedného muža a mnoho žien si určite želá vyzerať ako ona. Nedávno fanúšikov potešila spontánnym fotením v morských vlnách a bolo sa veru na čo pozerať.

A o pár dní neskôr ukázala, že pôvabná je nielen vtedy, keď je perfektne nalíčená. Aj bez štipky mejkapu vyzerá famózne. Navyše sa pohrala so svetlom a dodala snímkam skutočný šmrnc. „Milujem hrať sa so svetlom. Keď sa to s ním naučíte, môže vás urobiť mladšou, záhadnou, sexi alebo roztomilou. Ale buďte opatrné, lebo vás môže urobiť tiež starou a škaredou,” napísala herečka na Instagrame.