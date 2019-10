Prachař po prevalení rozvodu: Hanychovú vymenil za českú topmodelku... Reakcia Agáty!

Jakub Prachař sa teda nezdá! Po tom, čo jeho svokra vytárala, že sa s Agátou rozvádzajú, priznal to v televízii pred divákmi aj on sám. Už nejaký čas sa šepkalo, že by mal tvoriť pár so známou topmodelkou. Redakcii českého Blesku sa podarilo herca nachytať s novou partnerkou. A nie je ňou nik iný, ako víťazka Elite Model Look z roku 2006 Denisa Dvořáková.

Kríza v manželstve Jakuba Prachařa a Agáty Hanychovej sa prevalila v apríli. Zdroj: Instagram A.P.

Prvý raz sa mali stretnúť už na filmovom festivale v Karlových Varoch. Obaja tam mali pracovné povinnosti a videli sa najmä vo VIP salóniku. Iskra však medzi nimi preskočila až počas finále súťaže Elite Model Look, ktoré sa konalo koncom augusta. Akciu vtedy Prachař moderoval a Dvořáková ako niekdajšia víťazka bola čestným hosťom. „Na afterparty spolu popíjali až do piatej rána a potom spolu odišli,“ prezradil webu blesk.cz zdroj.

Dvojica sa potom ešte niekoľkokrát objavila spolu v rôznych reštauráciách. A hoci sa českým fotografom podarilo zachytiť Jakuba a Denisu spolu, ani jeden sa vyjadrovať nechcel. „Na vás čas nemám,“ povedal Prachař. Fotografie však jasne ukazujú, že si spolu hrkútajú a boli spolu na koncerte Dana Bártu, po ktorom si to namierili k Denise domov.

Jakub Prachař má tvoriť pár s českou topmodelkou Denisou Dvořákovou. Zdroj: Jan Zemiar

A čo na to všetko Jakubova stále zákonitá manželka Agáta? Tá aj napriek kríze stále nejako dúfala, že manželstvo ešte zachránia. „Verila som, že sa to medzi nami urovná. Je mi to ľúto,“ vyjadrila sa Hanychová, ktorá sa tak bude musieť zrejme zmieriť s tým, že jej miesto zaujala sexi česká topmodelka.