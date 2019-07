Začiatky hviezdnej modelky: Dablérku jej robila známa Slovenka!

Gisele Bündchen sa narodila 20. júla 1980. Kedysi snívala o volejbalovej kariére, s dvomi zo svojich sestier ale na popud svojej mamy začala navštevovať kurz pre modelky. V roku 1994 si ju všimol vyhľadávač modeliek a Gisele sa zúčastnila prestížnej súťaže Elite Look of the Year – v Brazílii sa umiestnila na druhom mieste a v celosvetovom kole Elite Model Look skončila štvrtá. V roku 1996 už debutovala na týždni módy v New Yorku.

Zdroj: Instagram GB

Gisele si začali všímať svetoznámi návrhári a angažovali ju zvučné značky. Pomaly sa šplhala po rebríčku vyhľadávaných modeliek. V roku 2000 mala na prehliadke Victoria’s Secret na sebe najdrahšiu podprsenku všetkých čias.

V roku 2002, keď nakrúcala reklamu, nie pri všetkých záberoch stála pred kamerami ona. V niektorých situáciách za ňu zaskakovala slovenská herečka Silvia Šuvadová. „Bola milá, zábavná, profesionálna a povedala, že miluje moje oči,” zaspomínala si po rokoch známa Slovenka na Instagrame, kde na jej slová reagovala aj samotná Gisele.

Zdroj: Instagram SŠ

V roku 2004 sa kráska zaradila medzi najlepšie platené modelky a v roku 2007 už patrila k najbohatším ženám v zábavnom priemysle. V roku 2012 už kraľovala rebríčku Forbes ako úplne najlepšie zarábajúca modelka.

Svojím pôvabom očarila napríklad aj Leonarda DiCapria, on však nebol pre ňu tým pravým. V roku 2006 jej známy dohodol rande na slepo so športovcom Tomom Bradym a od roku 2009 sú manželmi. Lásku si prejavujú aj po rokoch – v týchto dňoch ich fotografi zachytili na Kostarike vo vrúcnom objatí.