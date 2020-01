Tajomstvo úspešného manželstva známej TOPmodelky: Vďaka tomuto jej to s mužom klape!

NEW YORK - Brazílska modelka a herečka Gisele Bündchen pripisuje úspech jej manželstva so športovcom Tomom Bradym tomu, že mu venuje veľa pozornosti.

"Som s manželom viac ako 12 rokov a, ako viete, muži sú veľmi... Chcú veľa pozornosti. Požadujú... Potrebujú veľa pozornosti, tak ako deti, vaša rodina, vaši priatelia," skonštatovala pre britský nedeľník The Observer s tým, že je pre ňu preto dôležité, aby pri trávení času so svojimi blízkymi bola "naozaj prítomná". "Myslím, že to vedie k naplneniu, pretože z vás nemajú polovicu, v tom momente vás majú celú a potom sa dobijú. Som plne tu a mám tento zážitok a výmenu. Nedvíham telefón, nikomu nepíšem ani nepremýšľam nad bielizňou alebo mojimi psami. Také isté to je s mojimi deťmi. Keď som s nimi, som s nimi. Som s nimi na zemi, rozprávame sa, naozaj ich počúvam. To isté aj s manželom," dodala.

Tridsaťdeväťročná supermodelka sa za Bradyho vydala v roku 2009. Dvojica má spolu desaťročného syna Benjamina a sedemročnú dcéru Vivian. Okrem nich tiež spolu vychovávajú Bradyho syna z predošlého vzťahu - 12-ročného Johna.

Gisele Bündchen sa do sveta modelingu dostala náhodou. V roku 1994 si ju v rýchlom občerstvení na výlete v brazílskom Sao Paule všimol agent Elite Modeling. Počas kariéry sa už objavila na viac ako 600 obálkach prestížnych časopisov a magazín Forbes ju niekoľkokrát označil za najlepšie platenú modelku sveta. V roku 2004 debutovala na filmovom plátne, keď sa objavila v americkej akčnej krimi komédii Taxi. Minirolu dostala aj vo filme Diabol nosí Pradu (2006). V roku 2015 oznámila, že i keď plánuje naďalej zotrvať v módnom biznise, končí s módnymi prehliadkami.