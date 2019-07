Tajomstvo svadby s o 28 rokov mladšou: Hasselhoff sa ženiť nechcel, ale potom...

David Hasselhoff sa narodil 17. júla 1952. Ako 7-ročný sa objavil v divadelnej hre Peter Pan a odvtedy sníval, že prerazí na Broadwayi. Na škole sa venoval rečníctvu, ale aj športom. Vyštudoval Kalifornský inštitút umenia v odbore divadlo.

Neskôr sa začal venovať herectvu aj spevu. Známym sa stal najmä vďaka seriálu Knight Rider. Svoju popularitu ešte zvýšil, keď začal účinkovať v Pobrežnej hliadke.

Zdroj: Universal Television

Zdroj: nbc

Pred aktuálnym manželstvom bol David ženatý už dvakrát. S Catherine Hickland v rokoch 1984 až 1989. Krátko po rozvode sa oženil s Pamelou Bach, ale ani ich láska nevydržala. Rozviedli sa v roku 2006.

Ako porotca britského Talentu stretol Hayley, ktorá vraj od neho chcela autogram. Podľa Hasselhoffových slov ale ani len netušila, koho hral v Pobrežnej hliadke. A tým ho definitívne zaujala. Spočiatku však mala dvojica obavy zo svojho veľkého vekového rozdielu.

Zdroj: TASR

Ten bol aj dôvodom, prečo herec mladú blondínku ani nechcel žiadať o ruku. „Dlhý čas som si myslel, že nie je správne sa s Hayley oženiť. Som oveľa starší a nechcel som jej zobrať radosť a mladosť, či nadšenie z toho mať deti a spolu zostarnúť,” priznal krátko po minuloročnej svadbe.

A pochybnosti mala evidentne aj samotná Hayley. Davida totiž niekoľkokrát odmietla. Pred pár dňami herec prezradil, že ju žiadal najmenej trikrát, kým so svadbou súhlasila. Ako ale aj on sám priznal, až posledné zásnuby v Malibu myslel naozaj vážne, no nebol si istý, či bude počuť vytúžené áno. „A potom som ju požiadal naozajstne. Bolo to prvý raz, čo som mohol pokľaknúť a naozaj zo srdca povedať: Ľúbim ťa. Vydáš sa za mňa?” povedal v televíznej relácii Richarda Wilkinsa. „Bol som ohromený, keď povedala áno,” dodal.

Zdroj: Twitter HRH