Od lásky k nenávisti: Tajný vzťah slovenských spevákov!

BRATISLAVA - Ivan Tásler (40) je nielen úspešným hudobníkom, ale aj šťastným manželom. Pred 7 rokmi oficiálne spečatil svoj vzťah s Annou Onderkovou. Predtým chodil napríklad so známou moderátorkou Verou Wisterovou (42). A kedysi dávno sa šepkalo o ňom a Jane Kirschner (40)...

Ivan Tásler sa narodil 16. júla 1979. K hudbe ho priviedol otec, ktorý bol muzikantom. V 90. rokoch so svojím bratom Mirom založil skupinu IMT Smile, kde niekoľko rokov pôsobila aj Katka Knechtová. Práve pieseň Nepoznám, ktorú spolu nahrali, sa stala ich prvým veľkým hitom.

Ďalšie ich známe hity: Nedá sa ujsť, Ľudia nie sú zlí, Veselá pesnička, Opri sa o mňa, Za dedinou, Kým stúpa dym... Ivan ako autor viackrát získal cenu SOZA a rovnako aj tak ich piesne, ktoré boli často najhranejšie v slovenských rádiách.

Napriek úspechom sa Tásler zvyčajne medializácii vyhýba. Výnimku urobil vo vzťahu s Verou Wisterovou, keď spolu nakrúcali cestovateľskú šou pre televíziu Markíza. Dávno predtým sa ale šepkalo o jeho vzťahu s Janou Kirschner.

Na začiatku nového tisícročia sa dostávali na verejnosť informácie, že tí dvaja sa nemajú príliš v láske. Dôvodom mala byť hudobníkova snaha o vzťah a Janino odmietnutie. Tá ale po rokoch prehovorila a uviedla to na pravú mieru. Ivana vôbec neodmietala! „Boli sme do seba veľmi zamilovaní. Zrazu sa zjavil kučeravý frajer z Prešova a ja som proste odpadla,“ citoval ju pred pár rokmi týždenník Plus 7 dní.

Náhle citové vzplanutie ale nedopadlo najlepšie a istý čas sa títo dvaja potom „nemohli ani cítiť”. Dnes sú však staré city a spory dávno zabudnuté a muzikanti dokážu aj spolupracovať a vystupovať na jednom pódiu.

Jana má nádhernú rodinu s producentom Eddiem. Ivan je už 7 rokov šťastne ženatý s Aničkou, s ktorou sa dal dokopy začiatkom roka 2009.