Gott a jeho nemanželská dcéra: Dohoda o miliónoch!

Karel Gott sa narodil 14. júla 1939 v Plzni. Je vyučený elektrikár, no v roku 1958 sa prihlásil do speváckej súťaže. Porotu síce neočaril, no kompetentní si všimli, že publikum jednoznačne zaujal. A tak dostal prvý spevácky angažmán. Dnes je najúspešnejším „zberateľom” Zlatých Slávikov, vyše 40 rokov je Gott proste najpopulárnejším českým spevákom.

Zdroj: SITA/Marek Mrviš

Jeho popularitu medzi ľuďmi nenarušil ani fakt, že ich miláčik rád udržiaval nezáväzné vzťahy. Len čo sa u neho nejaká žena začala cítiť až príliš doma, bol to pre neho signál na ukončenie vzťahu. Viazať sa jednoducho nechcel.

Hoci manželstvo odmietal, stal sa otcom dvoch dcér. Ďalšie dve deti má už s Ivanou Gottovou, kedysi Macháčkovou, ktorú ako jedinú si aj vzal za manželku v čase, keď bola tehotná s ich druhou dcérou.

Zdroj: TASR

Nastaršiu, nemanželskú Dominiku, spevák pred verejnosťou dosť dlho tajil. Neskôr si k sebe našli cestu. V poslednom čase sa ale hovorí o tom, že ich vzťah prechádza turbulenciami. Dôvodom majú byť udalosti, ktoré sa odohrali, keď Gott ochorel na rakovinu lymfatických uzlín.

Populárny umelec údajne nechal celý majetok prepísať na svoju manželku Ivanu. Dominika musela podľa Blesku súhlasiť, že jej bude jednorazovo vyplatených niekoľko miliónov. „Toto by som rada nechala bez komentára, pretože je to dôverná informácia medzi mnou a otcom. Sme dohodnutí, že o tom nebudeme verejne hovoriť. Vtedy sme uzavreli dohodu, ktorú nemôžem zverejniť,” priznala, že istá „zmluva o majetku” naozaj vznikla. Viac podrobností ale neprezradila a na otázku, či sa za to na otca nehnevá, dopovedala vyhýbavo a roztraseným hlasom.