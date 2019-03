Zmachlená Havlová a ten outfit... Čistá ľahká deva!

Dagmar Havlová sa narodila 22. marca 1953 do divadelníckej rodiny a zostala tejto tradícii verná. Vyštudovala konzervatórium a potom JAMU. Pôsobila vo viacerých divadlách. Na televízne obrazovky sa dostala už počas štúdia, keď jej režisér Juraj Herz dal priestor vo filme Holky z porcelánu.

Zdroj: FS Barrandov

Odvtedy hrala naozaj v mnohých filmoch, napríklad Zítra to roztočíme, drahoušku!, Co je doma, to se počítá, pánové, Buldoci a třešně, Chobotnice z II. patra, Anděl svádí ďábla, Dědictví aneb Kurvahošigutntág... Spočiatku hrala naivky a tak trochu bláznivé dievčatá, neskôr temperamentné ženy.

V roku 1997 sa ale vydala za prezidenta Václava Havla a transformovala sa na dámu, ktorú si mnohí doteraz ctia.

Zdroj: profimedia.sk

Na jej dávne úlohy si môžete zaspomínať aj prostredníctvom scénky zo silvestrovského vysielania Československej televízie z roku 1980, kde v priebehu necelých dvoch minút bravúrne stvárnila mladé dievča žijúce nie práve počestným životom.

Zdroj: ČS televízia