Životné tajomstvo Miroslava Donutila: Záhadná choroba mozgu!

PRAHA - Dlhé roky to tajil! Miroslav Donutil si fanúšikov získal mnohými úlohami, nezabudnuteľný je právnik z Dědictví aneb Kurvahošigutntág, otec - policajt z Pelíškov či poručík z filmu Černí baroni. Okrem toho herec s obrovským rozprávačským talentom zabáva divákov aj svojou putovnou šou. Mnohí ale nevedeli, že kým na pódiu mu bolo do smiechu, v súkromí trpel záhadnou chorobou.

Len pred niekoľkými rokmi sa prevalilo, že Miroslav Donutil má vážne zdravotné problémy. Trpel záchvatmi a zdalo sa, že má zrejme epilepsiu. No vyšetrenia túto diagnózu nepotvrdili. Herec dokonca upadal do bezvedomia.

„Áno, trpel som nejakou neurologickou, bližšie nešpecifikovanou chorobou, bola dosť závažná a dlhá, trvala viac ako 35 rokov,” priznal Donutil pred časom pre Týden. Sám doteraz nevie, čím vlastne trpel a vďaka čomu táto porucha odznela.

Miroslav Donutil a Simona Stašová Zdroj: Space Films

Miroslav Donutil sa narodil 7. februára 1951 v Třebíči na Morave (dnes Česko). Už krátko po absolvovaní základnej školy sa jeho rodina presťahovala do Brna (dnes Česko). A práve s týmto mestom je jeho meno často spájané. Pôvodne chcel byť novinárom, ale skúsenosti s amatérskym divadlom ho nakoniec nasmerovali na Janáčkovu akadémiu múzických umení (JAMU) v Brne. Od roku 1973 pôsobil v brnianskom Divadle na provázku (dnes Husa na provázku), ktorým prešli také osobnosti ako Karel Heřmánek, Jiří Bartoška, Pavel Čmáňa Zedníček, Dáša Veškrnová, Bolek Polívka a Chantal Poullain, dramaturgovia a dramatici Milan Uhde, Ludvík Kundera, Václav Havel, Petr Oslzlý a režiséri Zdeněk Pospíšil, Eva Tálska a Peter Scherhaufer. Tu sa počas 20 rokov po boku známych kolegov naučil hereckým a divadelným technikám, ktoré využíva dodnes, stvárnil v ňom viac ako 50 nezabudnuteľných úloh.

Zdroj: česká televize

Do Činohry Národného divadla v českej Prahe nastúpil v apríli 1990. Nezabudnuteľne tu stvárnil postavy Truffaldina v Sluhovi dvoch pánov, Gajeva vo Višňovom sade, Mikuláša Klubku v hre Sen noci svätojánskej, Polonia v Hamletovi, Kapuleta v Romeovi a Julii, Jakuba Bušeka v Našich furiantoch či hejtmana v Revízorovi a mnohé ďalšie. V roku 2013 Národné divadlo opustil počas protestov niektorých členov súboru proti spôsobu odvolania riaditeľa divadla Jana Buriana ministrom kultúry Jiřím Balvínom, ale účinkovať v neustále vypredávaných tituloch Sluha dvoch pánov a Naši furianti ostal.Vo svete filmu na seba upozornil v roku 1978 v titulnej úlohe lúpežníka Nikolu Šuhaja v snímke Balada pro banditu. Ďalšie úspešné postavy vytvoril v 90. rokoch 20. storočia, či už to bol poručík Troník vo filme Černí baroni (1992), advokát Ulrich v Dědictví aneb Kurvahošigutntág (1992), zatrpknutý komunista a despotický otec rodiny major Šebek v Pelíškach (1999) či farár v Želaroch (2003), filme nominovanom na Oscara. Objavuje sa aj v seriáloch: Četnické humoresky (2007), Kriminálka Staré Město (2010), Labyrint (2015) alebo Doktor Martin (2015). Sprievodné slovo spolu s Jiřím Bartoškom nahovoril k rozsiahlemu dokumentárnemu cestopisnému cyklu Na cestě po... (2006 - 2016). Ako skvelý rozprávač býva často hosťom televíznych relácií. Miroslav Donutil vystupoval aj v svojich vlastných autorských reláciách a svojimi príhodami a ich geniálnym podaním rozosmial už mnohých divákov svojou One man show.Zabávač a komik Donutil sa v roku 2012 stal prezidentom medzinárodnej Akadémie humoru, ktorá počas festivalu humoru a satiry Kremnické gagy v Kremnici udeľuje cenu Zlatý gunár.