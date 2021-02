Legendárny Donutil už roky miluje túto kočku: Zbalil ju za 40 sekúnd!

Miroslav Donutl sa narodil 7. februára 1951 v meste Třebíč, do rodiny, kde bol vlastne predurčený na svoju neskoršú kariéru. Jeho rodičia boli ochotníci a starý otec obľúbeným rozprávačom. Po skončení základnej školy sa jeho rodina presťahovala do Brna

I keď istý ćas uvažoval o profesii novinára, nakoniec jeho kroky smerovali na JAMU, kde študoval herectvo. Účinkoval v divadle Husa na provázku, kde stvárnil viac ako 50 úloh. V apríli 1990 nastúpil do Činohry Národného divadla v Prahe.

Miroslav Donutil ako 22-ročný herec. Zdroj: ČT

Pred kamerami sa síce objavoval už od svojich 22 rokov, avšak väčšej pozornosti od divákov sa mu začalo dostávať v 90. rokov. Do pamäte mnohých sa vryl vďaka počinom Postřižiny, Tankový prapor, Černí baróni, Dědictví aneb Kurvahošigutntág, Pelíšky, Želary, Nuda v Brne, Román pro ženy, Román pro muže, či 10 pravidel jak sbalit holku.

Kariéra nie je to jediné, čim sa môže dnešný oslávenec pochváliť. V roku 1977 bol jedným z hostí na večierku svojho kamaráta v brnianskej reštaurácii. Tam mu padla do oka sympatická blondínka, ktorá bola v tom čase zadaná a prišla s partnerom. Keď si Zuzanin spoločník pri odchode domov išiel do šatne vyzdvihnúť veci, Donutil sa chopil príležitosti. Podišiel k svojej budúcej žene a navrhol jej, aby sa na ďalší deň o tretej popoludní stretli na dohodnutom mieste. Ako s odstupom času rád hovorí, celé mu to trvalo možno 40 sekúnd.

Herec sa do svojej budúcej manželky zamiloval na prvý pohľad. A zdá sa, že rovnako to cítila aj ona. Na spomínané stretnutie však Donutil prišiel o hodinu neskôr. Krásna blondínka tam na neho nečakala. On však na spomínanom mieste vytrval. A keď ju okolo piatej zbadal, ako ide s kamarátkou náhodou okolo, svoju šancu už nemohol premárniť.

Miroslav a Zuzana Donutilovci sa zosobášili po pol roku známosti, a to 30. decembra 1977. Svadobná kytica bola z konvaliniek, ktoré jej herec zvykne darovať aj vždy, keď oslavujú výročie svadby. Dvojica má spolu synov Tomáša a Martina.

Miroslav Donutil so svojou sympatickou manželkou Zuzanou. Zdroj: profimedia.sk