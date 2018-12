Popová princezná bola na úplnom dne: Dnes? Žiari a vyzerá perfektne!

Britney Spears

Zdroj: Instagram

LOS ANGELES - Spokojná, šťastná a krásna! To všetko platí v prípade dnešnej oslávenkyne Britney Spears. Popová princezná zažila vrchol svojej kariéry na prelome milénia. Po pár rokoch však prišiel pád na dno. Slávna blondínka prežívala neľahé chvíle a odrazilo sa to aj na jej zovňajšku. Osud jej však do cesty privial Sama Asghariho... A je život je zrazu rozprávkovo krásny!