Šialená požiadavka na Kardashianku: Preboha, to čo od nej jej muž chce?!

Kim Kardashian

Zdroj: SITA - Photo by Evan Agostini/Invision/AP

LOS ANGELES - To myslel vážne? Kim Kardashian patrí medzi najvplyvnejšie celebrity súčasnosti. Popri kariére si budovala aj rodinu a dnes je z nej trojnásobná mamička. Jej manželovi - raperovi Kanye Westovi sa to však máli. Ćítajte, koľko potomkov by od svojej ženy chcel!