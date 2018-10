„Nudný“ spevák: Žiadne škandály, rovnaká žena 26 rokov... V júni hral na Slovensku

2. októbra 1951 sa vo Wallsende, Newcastle, UK, narodil Gordon Matthew Thomas Sumner – basový gitarista a spevák skupiny Police. Táto trojčlenná formácia, v ktorej hrali Sting, Andy Summers a Stewart Copeland vznikla v januári 1977. Rok nato vydali prvý album Outlandos D'Amour. Ďalšie dva albumy Regatta De Blanc (1979) a Zenyatta Mondatta (1980) viedli anglický rebríček albumov. Rozišli sa v roku 1986, vydali päť štúdiových albumov, v hitparáde mali celkom 18 skladieb, z nich päť sa dostalo na prvé miesto.



Prvou hitparádovou jednotku bola v septembri 1979 skladba Message In A Bottle, potom to boli Walking On The Moon (november 1979), Don't Stand So Close To Me (október 1980), Every Little Thing She Does Is Magic (október 1981) a ich najväčší hit Every Breath You Take v máji 1983.

Zdroj: SITA



Na sólovej dráhe vydal Sting jedenásť štúdiových albumov, aktuálny jedenásty The Last Ship vyšiel v septembri 2013, predchádzajúci s názvom Symphonicities vyšiel v júli 2010. V singlovej hitparáde mal 22 skladieb, hitmi boli piesne Fields Of Gold, When We Dance či Desert Rose. V rámci Broken Music Tour koncertoval 21. júna 2006 na štadióne Artmedia v bratislavskej Petržalke. Do Bratislavy sa vrátil 29. júna v rámci Symphonicity Tour 2010/2011. Záznam tohto turné vyšiel DVD Sting Live In Berlin v novembri 2010. V októbri 2011 vyšla kompilácia The Best Of 25 Years.

Celkovo sa Sting predviedol na Slovensku šesťkrát, naposledy v júni tohto roka. Sppločnosť mu na pódiu robil spevák Shaggy. Vystúpenie sa konalo v rámci Sting & Shaggy: The 44/876 Tour. Album 44/876 je pre Stinga aj o 17 rokov mladšieho Shaggyho rovnako trinásty štúdiový v ich diskografii. Ponúka 12 nových piesní, prvým singlom je song Don't Make Me Wait, v singlovej hitparáde sa nepresadil. Zato album sa dostal na príjemné deviate miesto.

Zdroj: SITA

V súkromnom živote je Sting hrdým otcom šiestich detí. Štyri z nich má s aktuálnou manželkou Trudie Styler, s ktorou v auguste oslávili už 26. výročie svadby. Brali sa po 10 rokoch spoločného života, keď už mali spolu tri deti.

A vlastne, jeden malý škandálik by tu bol... Trudie Stinga prebrala kolegyni a kamarátke Frances Tomelty. S touto herečkou bol spevák ženatý osem rokov a práve ona ho zoznámila s Trudie. Zrejme si potom búchala hlavu o stenu, keďže jej to rozvrátilo manželstvo. Ale zdá sa, že osudová bola pre Stinga práve táto druhá žena.