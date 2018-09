Najväčšie škandály princa Harryho: Nacistická uniforma, holé fotky a... On je vrah?!

Princ Harry sa narodil 15. septembra 1984, takže dnes oslavuje 34. narodeniny. O svoju milovanú mamu prišiel, keď mal len 15 rokov. S odstupom času prezradil, že v tom čase potreboval pomoc odborníkov, lebo trpel pocitom úzkosti a nepokoja.

V médiach sa často špekulovalo, že Harry nie je Charlesovým synom. Mal by vraj byť plodom lásky Lady Diany a bývaleho dôstojníka britskej armády - Jamesa Hewitta. Tieto dohady však nikdy nikto nepotvrdil.

Princ Harry s milovanou mamou Dianou. Zdroj: SITA

Bulvár si na urodzenom mladíkovi poriadne zgustol najmä v čase, keď na prahu dospelosti bujaro žúroval. Verejnosti je dobre známy škandál z roku 2005, keď sa v britskom denníku The Sun objavili fotografie z maškarného večierku, na ktorom sa Harry zabával oblečený v nacistickej uniforme poľného maršala Erwina Rommela. „Je mi ľúto, ak som tým nikoho urazil alebo uviedol do rozpakov. Bol to zle zvolený kostým a veľmi sa ospravedlňujem,” sypal si popol na hlavu mladý princ, ktorého otec Charles poslal krátko na to na exkurziu do Osvienčimu.

Paparazzom sa Harryho podarilo viackrát zvečniť opitého. Škandálózne boli aj fotky z roku 2012, keď si princ spravil vylet do Las Vegas. Svet obleteli fotky jeho nahého tela. Kráľovná ich síce zakázala zverejňovať, ale jej snahy boli márne.

Pri pohľade na tieto fotky kráľovná určite nie je nadšená. Zdroj: profimedia.sk

Poriadne prekvapivé boli Harryho slová, keď sa vrátil z Afganistanu. Šokoval totiž vyjadrením, že ako strelec bojového vrtuľníka zabíjal afgánských povstalcov. „Jeden život zobrať, aby si zachránil iný. Okolo toho sa to tu točí,” poznamenal v rozhovore. Keď sa ho pýtali, či usmrtil bojovníkov Talibanu reagoval: „Áno. Tak ako veľa ostatných.”

Škandalózne bolo, že Harry prirovnal boje k počítačovým hrám. „Som rád, že patrím k ľuďom, ktorí ich hrávajú. Povedal by som, že som bol so svojími rýchlymi palcami celkom užitočný,” povedal na margo 20 týždňovej misie. Princ Harry ako vojak. Zdroj: SITA

V súčasnosti sa princ Harry škandálom vyhýba. Tento rok sa oženil s krásnou herečkou Meghan Markle a všetci sú zvedaví, kedy sa stane otcom.